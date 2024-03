Oroscopo di oggi 7 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Vitalità e forza fisica, grazie al trigono della Luna in Acquario, vi offrono l’energia per rispondere alle “convocazioni” inattese della vita sociale. Qualche ora da passare dove e con chi preferite. Nel lavoro, puntate molto sul gioco di squadra.

Il rendimento in termini pratici sarà influenzato dalla quadratura della Luna a Giove nel vostro segno. Occorre rivedere la tabella di marcia. La solidarietà degli amici o del partner è qualcosa che dovete guadagnarvi, non pretendere e basta.

Il passaggio della Luna in un cielo più amichevole vi dà l’opportunità di sentirvi centrati e disponibili. In primo piano i progetti di gruppo. Tenete sempre conto delle innovazioni, sia quelle tecnologiche sia quelle relative ai concetti ideali.

Cancro. 22/6 – 22/7

Non è facile stabilire un equilibrio tra le mille cose da fare e la necessità di riposare. Il senso del dovere non vi lascia mai tranquilli... Di fronte a proposte che comportano un eccesso di fatica, dite chiaramente di no: non è proprio il momento.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera poco esaltante, con la Luna così poco disponibile nei vostri confronti. Nelle faccende pratiche e domestiche siete a rischio flop. L’emotività traballa, soprattutto a causa della testardaggine: quando vi incaponite, non c’è nulla da fare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Avete un grande potenziale, ve lo dicono spesso, il problema è che a volte fate fatica voi per primi a crederci. Date spazio a idee e originalità! Occasioni d’oro sul fronte delle conquiste. Se sapete dove gettare l’amo, la pesca sarà più divertente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono della Luna in Acquario consiglia di non celare l’emozione che suscitano in voi certi ricordi: non c’è nulla di male a mostrarvi sensibili. Vi serve qualcosa per distrarvi e smettere di pensare a una persona, prima che diventi un’ossessione.