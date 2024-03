Oroscopo di domani 8 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna in Acquario si conferma un’ottima amica e vi fa recapitare abilità ed energie. Uscite dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Qualche leggera tensione in famiglia potrà essere tenuta a bada con un pizzico di tenerezza e il sorriso.

Toro. 21/4 – 20/5 L’atmosfera risente del vento contrario della Luna in Acquario quadrata a Urano: restate ancorati alla realtà, non è il momento di rischiare. Il senso pratico e la razionalità sono ciò che potete utilizzare per cavarvela in un mare di imprevisti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi sentite un po’ filosofi, in questo periodo: indirizzate le energie verso iniziative spirituali, o qualcosa che contempli l’autoanalisi. Un problema che si trascina da anni è come un nodo, che va affrontato e sciolto una volta per tutte.

Leone. 23/7 – 23/8

Le discussioni sono all’ordine del giorno, sul lavoro, tanto che ormai finite per credere che non esista un’altra maniera di confrontarvi. Il vostro spirito combattivo vi permette di rimanere sempre a galla, ma cominciate a sentire la stanchezza.

Vergine. 24/8 – 22/9

A volte basta poco per iniziare la giornata con il piede giusto: un buon caffè, una bella notizia sui social o il bacio della persona che amate. L’amore va spedito, sia per chi lo intende come un impegno costante sia per chi lo vive come un’avventura.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finalmente è ora di passare all’incasso: la Luna in Acquario promette soddisfazioni a chi saprà cercarle. Il successo è a portata di mano. In amore siete attratti dal mistero: se una persona si nasconde o si nega, diventa per voi irresistibile.