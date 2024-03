Oroscopo di domani 9 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Questa sì che potrebbe rivelarsi una giornata complessa, con la Luna in quadratura! Tutto scaturisce da uno stato mentale confuso e appesantito. Le persone che avete intorno vi vogliono bene e cercano di dimostrarlo in ogni modo: lasciateglielo fare!

Bilancia. 23/9 – 22/10 Siete vittime di uno strano nervosismo, che di solito non vi appartiene: provate a incanalare l’energia in eccesso in qualcosa di creativo. Mettetevi alla prova, spingete oltre la vostra zona di comfort, scoprite qualcosa che ancora non sapete.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non c’è molto da meravigliarvi, se ieri eravate fiacchi e oggi invece siete perfettamente in tiro: la Luna in Pesci vi fa sentire invincibili! Basta far leva sul buonsenso e tenere i piedi ben saldi a terra, per resistere alle tentazioni pericolose.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’immagine vincente è qualcosa che va rinfrescata costantemente: non adagiatevi sui vecchi allori, sfruttate la Luna amica per tirarvi a lucido. Date spazio alla fantasia, che certo non manca. Se ciò che vi pesa è la ripetitività, cambiate abitudini.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Partita avvincente e pure affascinante oggi, con la Luna nei Pesci: puntare a un onorevolissimo pareggio potrebbe essere la cosa migliore. Non scambiate la complicità dei colleghi per la garanzia che certe voci non arrivino a chi comanda.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Quando le cose prendono una piega non facile, la vostra tenacia si rivela un’arma infallibile: con pazienza e fermezza abbattete qualsiasi muro. Non vi perdete d’animo, nemmeno di fronte a quel che sembra impossibile, e otterrete ciò che volete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Inizia un fine settimana sereno, senza noie: se avete in ballo un viaggio di lavoro, ritagliatevi comunque un paio d’ore per visitare qualcosa di nuovo. La vera fortuna è fare incontri interessanti e proficui. Vale nell’amicizia, in amore e in ogni altro campo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il cuore è una trottola di emozioni, che gira senza fermarsi mai: ne siete affascinati, ma al tempo stesso vi piacerebbe avere un po’ di stabilità. La combattività non manca, specialmente quando siete sollecitati attorno a una questione di principio.