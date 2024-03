Oroscopo di oggi 10 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 10 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 10 marzo 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

La coppia incontra un po’ di instabilità, dovuta alla distrazione e agli impegni di entrambi. Rallentate e concedetevi un’ora solo per voi due. Parole tranquillizzanti da amici e parenti, di cui fare tesoro per mettere da parte i vecchi fantasmi.

Toro. 21/4 – 20/5

Una domenica che vi darà più gioie di quanto vi poteste aspettare, in questa fase di transizione in cui siete spesso con la testa fra le nuvole. Approfittate per trovare il tempo di riordinare in casa e nella testa, buttando via ciò che non serve.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il carico del Sole, la Luna in Pesci rende difficile la vostra giornata, mettendovi alla prova in più di una situazione. Calma e sangue freddo! La risposta a quel quesito è nascosta in fondo al vostro cuore, dovete solo darle il tempo di affiorare.