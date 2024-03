Oroscopo di domani 14 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 14 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 14 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Restare sognatori conservando al tempo stesso la concretezza e l’efficacia è un’impresa difficile, sulla quale avete ancora molto esercizio da fare. Se nel lavoro di squadra qualcuno non vi segue, provate a vedere le cose dal suo punto di vista. Toro. 21/4 – 20/5 Calma e ponderazione per affrontare i problemi con obiettività: la Luna nel segno vi regala le giuste intuizioni per giungere dritti alla meta. Superando le dune dell’orgoglio, si prendono le cose per il verso giusto, senza rabbia e confusione. Gemelli. 21/5 – 21/6 Quest’oggi potrebbe servire un briciolo di determinazione in più, per azzerare eventuali incertezze. Armati di buonsenso, muovetevi con rapidità. Non mancano le occasioni per mettervi in luce. L’ambizione attira la fortuna, per chi saprà coglierla.

Cancro. 22/6 – 22/7 Perdere il controllo tentando di inseguire rivalse e vendette è tanto inutile quanto infantile: andate avanti, le soddisfazioni arriveranno. Desiderate viaggiare, a occhi aperti o chiusi poco importa: il sogno potrebbe trasformarsi in realtà. Leone. 23/7 – 23/8 Nel caso di una nuova occupazione o di una mansione diversa, ci vorrà del tempo per trovare i vostri ritmi e creare affiatamento con i colleghi. La scelta della casa in cui vivere non è una formalità: fatelo solo se vi sentite rilassati e riposati. Vergine. 24/8 – 22/9 Una giornata ben superiore alle aspettative, per merito della Luna in Toro: la serenità è massima, grazie al calore della famiglia e degli amici. Iniziate a guardare annunci e siti di lavoro, la svolta che cercate potrebbe essere dietro l’angolo. Bilancia. 23/9 – 22/10 La tranquillità è più importante del successo, per voi: avete ben chiaro che nessun progetto, se mosso dalla fretta, porta a qualcosa di buono. Certe tensioni non si possono ignorare: sono segnali che qualcosa va cambiato, e piuttosto in fretta.