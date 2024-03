Oroscopo di domani 15 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 15 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 15 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Confidate nella Luna in Gemelli e nel domani. Smettetela di rivangare vecchi discorsi dolorosi, buttatevi alle spalle gli errori del passato. Fate attenzione, se non volete incorrere in multe o ammonizioni: prudenza e soprattutto occhi aperti! Toro. 21/4 – 20/5 Giornata da trascorrere in allegria, senza fare piani precisi che verrebbero inevitabilmente stravolti. Prendete ciò che viene, con gusto. Dovrebbe essere chiaro che il disagio può svanire in un attimo, grazie a piccolissimi aggiustamenti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Tutto volge al meglio, con la Luna nel vostro cielo. Fermatevi a raccogliere le idee, a recuperare energie, a pensare a ciò che desiderate. Le sorprese non mancano. Un amore fa capolino da un passato che ormai pensavate chiuso per sempre.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con le stelle che stanno a guardare, concentratevi sui vostri passi e siate razionali: non è il momento di aspettarvi un salvataggio dall’esterno. I nodi vengono al pettine e non è facile scioglierli, ma averne contezza è un primo passo necessario. Leone. 23/7 – 23/8 L’ideale sarebbe approfittare del fine settimana che sta cominciando per scappare dalla città e passare del tempo con la famiglia o con gli amici. Annaffiate il vostro orto interiore, quello fatto di interessi, studi, letture. Tenete la mente agile. Vergine. 24/8 – 22/9 La disposizione d’animo non è invidiabile, per colpa della Luna in quadratura. Le soddisfazioni tendono a tenersi alla larga, così come le coccole. Vita sociale e professionale risentono degli aspetti astrali sfavorevoli. Serve uno sforzo comunicativo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il senso di insoddisfazione evapora davanti all’ingresso della Luna in Gemelli: finalmente riacquistate la verve e siete carichi di buoni propositi. Incontri con persone del passato aprono alla nostalgia, ma dura solo un attimo. State bene dove state.