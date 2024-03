Oroscopo della prossima settimana 18-24 marzo 2024 secondo Artemide per Amore, Salute e Lavoro. Ecco la previsione settimanale completa

In campo amoroso , questa settimana promette di essere particolarmente propizia per gli Arieti. Se siete in cerca di amore, l'apertura e l'energia positiva vi renderanno irresistibili, facilitando incontri significativi. Per chi è già in una relazione, è il momento di approfondire il legame, comunicando apertamente i propri desideri e ascoltando quelli del partner. Le stelle suggeriscono di sfruttare ogni occasione per rafforzare la complicità e la fiducia reciproca.

Per gli Arieti, la settimana si apre con una spinta vigorosa che invita a non procrastinare, specialmente di fronte a questioni complesse o decisioni importanti. La fortuna vi sorride fino al 22, rendendo questo il momento ideale per iniziative coraggiose in tutti gli ambiti della vita. È cruciale affrontare fin da subito le questioni più rilevanti, dedicandosi con determinazione al proprio lavoro e alle responsabilità personali. L'osservazione attenta dell'ambiente circostante si rivelerà una chiave preziosa per cogliere opportunità inaspettate e navigare con successo le sfide della vita.

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana è un invito a calibrare con attenzione le proprie energie tra i diversi ambiti della vita. La prudenza sarà il vostro mantra, soprattutto in ambito lavorativo e domestico, dove è richiesta una gestione oculata delle situazioni. Tuttavia, nell'aria si percepisce anche un'atmosfera carica di promesse amorose e incontri potenzialmente trasformativi, che invita a non chiudersi completamente, ma ad aprirsi alle possibilità che la vita ha da offrire.

Per quanto riguarda la salute , è fondamentale prestare attenzione al proprio benessere fisico e mentale. Lo stress potrebbe presentarsi come un ostacolo, ma attraverso una gestione oculata e l'adozione di sane abitudini quotidiane, troverete il giusto equilibrio. Praticare regolarmente attività fisica e concedersi momenti di relax saranno azioni chiave per mantenere alto il proprio livello di energia.

Amore

In campo amoroso, i Toro si trovano di fronte a un orizzonte ricco di opportunità. Le nuove conoscenze potrebbero rivelarsi più significative del previsto, trasformandosi in relazioni profonde o in amicizie importanti. È un periodo ideale per esplorare il mondo degli incontri, senza dimenticare di nutrire e valorizzare le relazioni esistenti. Per chi è già in coppia, le stelle suggeriscono l'importanza del dialogo e del compromesso: le sfide possono rafforzare il legame, purché affrontate con amore e dedizione verso il partner.

Salute

Per quanto riguarda la salute, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sul mantenimento dell'equilibrio tra corpo e mente. È fondamentale ascoltare i segnali che il proprio organismo invia e non trascurare il bisogno di riposo e di cure. La natura, con i suoi ritmi e i suoi spazi, può offrire un rifugio prezioso per recuperare energia e serenità. Dedicate tempo all'attività fisica, preferibilmente all'aria aperta, per riconnettervi con voi stessi e con l'ambiente.

Lavoro

In ambito lavorativo, la parola chiave per i Toro è cautela. La settimana richiede una gestione attenta delle responsabilità e delle decisioni. Potrebbero emergere sfide inaspettate, ma con un approccio ponderato e metodico, saranno superabili. È il momento di dimostrare la vostra affidabilità e la capacità di mantenere la calma anche sotto pressione. Allo stesso tempo, rimanete aperti alle nuove idee e collaborazioni, che potrebbero rivelarsi fruttuose in futuro. La chiave sta nel bilanciare sapientemente sicurezza e apertura verso il nuovo.

Gemelli

Per i Gemelli, questa settimana si annuncia come un vero e proprio invito all'azione e alla trasformazione. Le energie astrali favoriscono il cambiamento in numerosi ambiti della vita, da quello professionale a quello personale, passando per lo stile di vita e le relazioni interpersonali. È il momento ideale per riflettere sui propri desideri e obiettivi, e per prendere decisioni coraggiose che possano portare a una vera e propria rinascita.

Amore

In ambito amoroso, i Gemelli si troveranno di fronte a opportunità di rinnovamento e approfondimento. Per i single, è un periodo eccellente per fare nuove conoscenze e, perché no, incontrare l'anima gemella. Le stelle invitano a lasciarsi alle spalle le paure e ad aprirsi sinceramente agli altri. Per chi è già in una relazione, è il momento di riscoprire il partner e di investire in una comunicazione aperta e costruttiva, che possa rafforzare il legame e infondere nuova energia nella coppia.

Salute

Quando si parla di salute, l'accento è posto sull'importanza di mantenere uno stile di vita attivo e dinamico. L'energia dei Gemelli sarà al massimo, rendendo questo il momento perfetto per incrementare l'attività fisica o per cimentarsi in nuovi sport. Tuttavia, è fondamentale ascoltare il proprio corpo e non esagerare, trovando il giusto equilibrio tra attività e riposo. La salute mentale beneficerà enormemente di momenti dedicati al relax e al benessere personale.

Lavoro

Sul fronte lavorativo, l'orizzonte appare luminoso per i Gemelli. La settimana stimola a riconsiderare la propria carriera e, per chi ne avverte la necessità, a osare con un cambio di rotta professionale. Le opportunità non mancheranno, sia per coloro che cercano una nuova occupazione sia per chi aspira a una crescita all'interno del proprio contesto lavorativo. L'innovazione e la creatività saranno particolarmente apprezzate, quindi è il momento di esprimere le proprie idee senza timore. Mantenere un atteggiamento aperto al dialogo e alla collaborazione sarà cruciale per sfruttare al meglio le potenzialità di questo periodo.

Cancro

I Cancro si trovano di fronte a una settimana di grande promessa, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e i legami interpersonali. È un periodo favorevole per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella, così come per quelli che desiderano rinnovare o approfondire i legami esistenti. Le stelle incoraggiano a essere proattivi, a cercare attivamente la compagnia altrui e a non temere di mostrare la propria vera natura. Allo stesso tempo, è un momento per imparare il valore della libertà, sia personale che all'interno delle relazioni.

Amore

Nel campo dell'amore, i Cancro vivranno momenti intensi. Per i single, le possibilità di incontrare qualcuno che tocchi veramente il cuore sono elevate. L'universo favorisce l'apertura e il coraggio di esprimere i propri sentimenti, quindi non esitate a prendere l'iniziativa. Per chi è già in una relazione, la sfida sarà quella di mantenere vivo l'interesse e la passione. La comunicazione e la condivisione di nuove esperienze giocheranno un ruolo chiave nel rafforzare il legame. È importante, tuttavia, concedere e rispettare gli spazi di libertà, evitando di cadere nella trappola della routine.

Salute

Per quanto riguarda la salute, il benessere emotivo sarà tanto importante quanto quello fisico. I Cancro dovrebbero prendersi cura del proprio stato d'animo, cercando attività che rilassino mente e corpo. La meditazione, lo yoga o semplici passeggiate nella natura possono essere ottimi modi per riconnettersi con sé stessi e mantenere l'equilibrio. Non trascurate i segnali del corpo e cercate di stabilire una routine che includa esercizio fisico regolare, alimentazione equilibrata e riposo adeguato.

Lavoro

In ambito lavorativo, i Cancro potrebbero sentirsi ispirati a cercare nuove opportunità o a portare avanti progetti con rinnovato entusiasmo. La creatività sarà il vostro punto di forza, quindi non esitate a proporre idee innovative. Tuttavia, è fondamentale mantenere una buona comunicazione con colleghi e superiori, soprattutto se sorgono malintesi. La capacità di ascolto e di adattamento saranno essenziali per navigare eventuali sfide. La chiave del successo risiederà nella vostra capacità di bilanciare professionalità e passione, senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.

Leone

Questa settimana si presenta come un cammino di bilanciamento per i Leone, che sono chiamati a navigare tra il desiderio di affermazione personale e la necessità di mantenere relazioni equilibrate e rispettose. La prudenza nel comunicare e nell'agire sarà fondamentale, soprattutto in previsione di un periodo che, seppur favorevole sotto molti aspetti, nasconde alcuni giorni di potenziale tensione.

Amore

In termini di amore, i Leone dovranno fare attenzione a non soffocare i propri partner con aspettative eccessive o con la tendenza a dominare il rapporto. Il rispetto reciproco e la capacità di ascoltare saranno essenziali per mantenere l'armonia nella coppia. Per i single, è un momento ottimo per riflettere su ciò che veramente cercano in una relazione, evitando di precipitarsi in legami poco significativi. La vera connessione nasce dall'empatia e dallo spazio concesso all'altro di essere sé stesso.

Salute

La salute si profila come un'area di particolare interesse per i Leone questa settimana. Le stelle indicano la possibilità di superare vecchi disturbi o di rafforzare il proprio stato generale di benessere. Tuttavia, il 22 marzo richiede un'attenzione speciale: evitate attività rischiose e stress inutili. È il momento ideale per adottare nuove abitudini sane, come una dieta equilibrata, esercizio fisico regolare e momenti dedicati al relax e alla cura di sé.

Lavoro

Sul fronte lavorativo, i Leone troveranno porte che si aprono e opportunità di crescita. La fortuna vi sorride, ma il successo dipenderà dalla vostra capacità di cogliere le occasioni giuste e di lavorare in team, rispettando le idee e gli spazi dei colleghi. La leadership sarà valorizzata, purché esercitata con equilibrio e ascolto. Per chi cerca nuove sfide professionali, questo è il momento di fare il grande passo, armati di coraggio e determinazione. La chiave sta nel mantenere una visione chiara degli obiettivi, senza perdere di vista l'importanza delle relazioni umane nel percorso verso il successo.

Vergine

Le Vergini stanno per intraprendere un viaggio che potrebbe rivelarsi estremamente gratificante. Questa settimana, infatti, le energie cosmiche favoriscono l'incontro con nuove persone, la scoperta di passioni inaspettate e, per alcuni, la possibilità di imboccare percorsi professionali diversi da quelli finora seguiti. Sarà cruciale mantenere una mente aperta e sfruttare ogni occasione per arricchire il proprio mondo interiore e quello relazionale.

Amore

In ambito amoroso, le stelle consigliano alle Vergini di valorizzare la comunicazione e l'apertura emotiva. Per chi è in cerca di amore, le possibilità di incontri significativi sono alle porte, pronte a trasformarsi in legami profondi e stimolanti. Per chi è già in una relazione, questo è il momento di rafforzare il legame attraverso il dialogo e la comprensione reciproca. Sostenersi a vicenda nelle difficoltà e condividere i momenti di gioia saranno aspetti chiave per un rapporto armonioso e duraturo.

Salute

Quanto alla salute, le Vergini dovrebbero approfittare di questo periodo per concentrarsi sul proprio benessere fisico e mentale. L'introduzione di abitudini salutari, come una dieta equilibrata, l'esercizio fisico regolare e momenti dedicati al relax, sarà fondamentale per mantenere l'equilibrio e affrontare lo stress. È altrettanto importante ascoltare le proprie esigenze emotive, cercando supporto quando necessario e praticando la gentilezza verso sé stessi.

Lavoro

Sul fronte lavorativo, le prospettive per le Vergini appaiono particolarmente promettenti. Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità di guadagno o rivelare percorsi professionali inaspettati. Mantenere una mente aperta e pronta a cogliere le novità sarà cruciale. La diplomazia e le abilità comunicative giocheranno un ruolo chiave nelle interazioni lavorative, facilitando la collaborazione e l'avanzamento dei progetti. Per chi è alla ricerca di un cambio di carriera, è il momento di fare il grande passo, sostenuti dalla certezza che il cambiamento può portare a risultati sorprendentemente positivi.

Bilancia

Le Bilance si trovano di fronte a una settimana che richiede un sottile equilibrio tra dare e ricevere. L'ascolto attivo e l'empatia verso il partner e i propri cari diventano la chiave per navigare con successo le acque talvolta turbolente delle relazioni interpersonali. Inoltre, le stelle suggeriscono che questo è il momento ideale per prendersi una pausa dalla frenesia del lavoro e della vita quotidiana, riscoprendo il piacere del riposo e della scoperta di nuovi orizzonti.

Amore

In campo amoroso, la comunicazione aperta e sincera è fondamentale. Ascoltare le esigenze e i desideri del partner non solo aiuterà a prevenire malintesi, ma aprirà anche la porta a una maggiore intimità e comprensione reciproca. Per i single, questo è un periodo propizio per fare nuovi incontri, purché ci si avvicini agli altri con un atteggiamento di ascolto e apertura. Ricordate che le relazioni più significative si costruiscono su una solida base di rispetto e condivisione.

Salute

Quanto alla salute, è tempo di rallentare e ascoltare i bisogni del proprio corpo e della propria mente. Prendersi una vacanza o semplicemente dedicare più tempo al relax può fare miracoli per il vostro benessere generale. Esplorare nuovi ambienti, sia che si tratti di una destinazione lontana o di un angolo nascosto della vostra città, contribuirà a rinfrescare lo spirito e a ricaricare le energie. Non sottovalutate l'importanza del sonno ristoratore e di attività rilassanti come la lettura, la meditazione o le passeggiate nella natura.

Lavoro

In ambito lavorativo, le Bilance sono incoraggiate a mantenere una comunicazione chiara e a valorizzare le opinioni altrui. Ascoltare attivamente colleghi e superiori non solo migliorerà il clima lavorativo, ma potrebbe anche rivelare opportunità nascoste o soluzioni creative ai problemi. Per chi si sente sovraccarico o stressato, questo è il momento ideale per considerare una pausa o una riduzione temporanea degli impegni, consentendo così di ritrovare la propria centratura e di affrontare le sfide lavorative con rinnovata energia e focus.

Scorpione

Questa settimana segna un periodo favorevole per gli Scorpioni, invitandoli a uscire dalla loro zona di comfort per esplorare nuove dimensioni della vita sociale e professionale. La socializzazione e l'apertura verso gli altri non solo arricchiranno la loro vita emotiva, ma potrebbero anche portare a incontri destinati a trasformarsi in legami duraturi. Sul fronte finanziario e lavorativo, le stelle suggeriscono che è il momento ideale per fare mosse audaci, supportate da un'acuta intuizione e da una mente analitica.

Amore

In ambito amoroso, gli Scorpioni sono incoraggiati a sfruttare la loro innata passione e profondità emotiva per intensificare le relazioni esistenti o per attrarre nuove anime affini. La chiave sarà uscire e socializzare, poiché l'universo promette incontri significativi che potrebbero sfociare in connessioni profonde. Per i single, è un momento eccellente per trovare l'anima gemella, mentre chi è in una relazione dovrebbe cercare nuove esperienze da condividere con il partner, rinvigorendo così il legame affettivo.

Salute

Quando si parla di salute, gli Scorpioni dovrebbero approfittare di questo periodo per concentrarsi sul benessere mentale e fisico. L'interazione sociale e l'espansione delle proprie reti non solo miglioreranno l'umore, ma possono anche offrire nuove prospettive e modi di affrontare lo stress quotidiano. È il momento di considerare attività che combinano socializzazione e benessere fisico, come sport di squadra o gruppi di fitness, per mantenere il corpo in movimento e la mente impegnata in modo positivo.

Lavoro

Sul fronte lavorativo, questa settimana presenta opportunità particolarmente favorevoli per gli Scorpioni. La capacità di prendere decisioni importanti e di concentrarsi su compiti che richiedono acume intellettuale sarà accentuata, soprattutto all'inizio della settimana. Per coloro che hanno contemplato investimenti o acquisti significativi, ora è il momento di agire, sfruttando la propria intuizione e le informazioni raccolte per fare scelte oculate. Inoltre, è un periodo ideale per avanzare in progetti di lavoro o per esplorare nuove opportunità professionali, poiché l'energia creativa e l'efficienza intellettuale saranno al loro apice.

Sagittario

Per i Sagittario, la settimana si apre con un invito a immergersi nella natura e a cercare attivamente momenti di riposo e ristoro. L'accento è posto sulla necessità di ossigenare la mente e sul valore rigenerante di un buon sonno, suggerendo un ritorno a ritmi di vita più in armonia con le proprie esigenze interiori. Le energie astrali supportano un desiderio di cambiamento e novità, incoraggiando i Sagittario a lasciarsi alle spalle ciò che è statico e obsoleto per abbracciare nuove possibilità di crescita e sviluppo personale.

Amore

In termini di amore, i Sagittario sono incoraggiati a condividere con il partner l'entusiasmo per l'avventura e la scoperta. Per chi è in una relazione, organizzare una gita all'aperto o un viaggio, anche breve, può rivelarsi un modo efficace per rafforzare il legame e uscire dalla routine. I single, dal canto loro, troveranno che aprirsi a nuovi incontri in contesti dinamici e stimolanti potrà aumentare le possibilità di trovare qualcuno che condivida il loro spirito libero e avventuroso.

Salute

La salute emerge come un tema centrale, con un forte richiamo all'importanza dell'attività fisica e del contatto con la natura per migliorare il benessere generale. I Sagittario dovrebbero approfittare di ogni occasione per stare all'aperto, che si tratti di sport, passeggiate o semplicemente di momenti di relax in un parco. La cura del sonno è altrettanto fondamentale: stabilire una routine serale che favorisca un riposo profondo e ristoratore sarà essenziale per mantenere alti i livelli di energia e ottimismo.

Lavoro

In ambito lavorativo, questa settimana sollecita i Sagittario a cercare ispirazione lontano dagli ambienti consueti. Potrebbe essere il momento giusto per considerare un cambiamento di scenario professionale o per dedicarsi a progetti che richiedono pensiero creativo e innovazione. L'allontanamento dalle situazioni che si percepiscono come limitanti o ripetitive aprirà la strada a opportunità di crescita e successo. Mantenere un atteggiamento aperto e flessibile aiuterà a cogliere al volo le occasioni più promettenti, sia che si tratti di avanzamenti di carriera sia di nuove avventure imprenditoriali.

Capricorno

Per i Capricorno, la settimana si dipana come un invito a godere delle gioie semplici della vita, tra momenti condivisi con persone amabili e atmosfere rilassate che riscaldano il cuore. È un periodo favorevole per rafforzare i legami familiari e sociali, approfittando del clima generalmente positivo per coltivare relazioni più profonde e significative. Tuttavia, la presenza di Marte può introdurre elementi di tensione verso la fine della settimana, richiedendo una gestione attenta delle emozioni e delle interazioni personali.

Amore

In ambito amoroso, i Capricorno scopriranno che la qualità del tempo trascorso con i propri cari può significativamente arricchire la relazione. È il momento ideale per approfondire il dialogo con il partner, esplorando nuove dimensioni dell'intimità e della comprensione mutua. Per i single, l'apertura verso nuove amicizie potrebbe inaspettatamente trasformarsi in qualcosa di più significativo, purché si permetta a sé stessi di essere vulnerabili e autentici. La sfida sarà mantenere questa apertura anche di fronte alle tensioni che potrebbero emergere verso la fine della settimana, ricordando l'importanza del rispetto e della pazienza.

Salute

La salute dei Capricorno beneficerà enormemente dall'interazione con ambienti e persone che irradiano positività. Questo non significa ignorare le proprie esigenze di quiete e riposo; al contrario, è fondamentale trovare un equilibrio tra socializzazione e momenti di solitudine ristorativa. Attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla gestione dello stress, soprattutto in previsione delle potenziali sfide relazionali influenzate dalla disarmonia astrale di Marte. Pratiche come lo yoga, la meditazione o semplicemente lunghe passeggiate nella natura possono aiutare a mantenere l'equilibrio interiore.

Lavoro

In ambito lavorativo, i Capricorno potrebbero trovare che la cooperazione e l'armonia nel team siano particolarmente fluide all'inizio della settimana, creando un ambiente propizio per il successo condiviso e l'efficienza. Tuttavia, è essenziale rimanere flessibili e pronti ad adattarsi alle dinamiche in evoluzione, specialmente man mano che ci si avvicina alla fine della settimana e le tensioni astrali potrebbero riflettersi in sfide comunicative o disaccordi con colleghi o superiori. La chiave sarà mantenere una comunicazione chiara e costruttiva, cercando soluzioni win-win che preservino l'armonia e promuovano il progresso collettivo.

Acquario

Gli Acquari entrano in questo ciclo settimanale con l'invito a navigare con attenzione le acque delle relazioni interpersonali, evitando malintesi e promuovendo un dialogo costruttivo. Questo segno, noto per il suo spirito indipendente e innovativo, è chiamato a bilanciare la sua naturale inclinazione verso l'autenticità e l'originalità con la sensibilità necessaria per mantenere armonia nelle connessioni più vicine. La fine della settimana segnala un periodo in cui è fondamentale esercitare cautela, sia nelle parole sia nelle azioni, per preservare la serenità nel tessuto delle relazioni quotidiane.

Amore

In ambito amoroso, gli Acquari dovranno prestare particolare attenzione alla comunicazione con il partner o con le persone care. La tendenza a diventare più sospettosi o suscettibili può portare a incomprensioni, rendendo cruciale l'espressione chiara e aperta dei propri sentimenti. È un momento propizio per mostrare apprezzamento e gratitudine verso il partner, rafforzando il legame attraverso gesti di affetto e parole di incoraggiamento. Per i single, questa settimana potrebbe richiedere una pausa riflessiva prima di avanzare in nuove relazioni, ascoltando più attentamente i segnali interni ed esterni.

Salute

Per quanto riguarda la salute, è essenziale per gli Acquari mantenere un equilibrio tra attività mentale e fisica. La tendenza a sperimentare stress o tensione emotiva verso la fine della settimana sottolinea l'importanza di pratiche di rilassamento come la meditazione, lo yoga o semplicemente momenti di quiete dedicati a sé stessi. È anche un periodo ideale per esplorare nuovi modi di curare il proprio benessere, sperimentando con alimentazione, esercizio e routine di sonno che meglio si adattano alle esigenze personali.

Lavoro

Sul piano lavorativo, gli Acquari sono incoraggiati a concentrarsi sui loro punti di forza, sfruttando la propria creatività e visione unica per avanzare nei progetti correnti. Tuttavia, la fine della settimana potrebbe portare sfide in termini di comunicazione con colleghi o superiori, richiedendo un approccio più riflessivo e misurato. Questo è un momento opportuno per rivedere le strategie e gli obiettivi a lungo termine, assicurandosi che le decisioni prese siano in linea con i valori autentici e le aspirazioni professionali. Evitare decisioni impulsive, specialmente in relazione a investimenti o acquisti significativi, sarà cruciale per mantenere la stabilità finanziaria e professionale.

Pesci

Questa settimana si apre con un'opportunità unica per i Pesci di affinare la loro percezione e usare la loro naturale inclinazione all'intuizione in modo produttivo. Le stelle offrono una chiarezza eccezionale che può essere sfruttata per ordinare pensieri e piani, soprattutto in relazione all'amore e al lavoro. È un momento in cui agire con saggezza e tempismo sarà cruciale per stabilire le basi di successi futuri.

Amore

In ambito amoroso, i Pesci si troveranno di fronte alla necessità di valutare con occhio critico la propria situazione sentimentale. Questo è il momento di fare bilanci e, se necessario, prendere decisioni che potrebbero cambiare il corso delle loro relazioni. La chiarezza emotiva sarà una guida preziosa, aiutando a discernere ciò che veramente conta e ciò che invece può essere lasciato andare. Per i single, questa capacità di valutazione attenta potrebbe rivelarsi determinante nell'incontrare qualcuno che rispecchia veramente i loro valori e desideri più profondi.

Salute

Quanto alla salute, l'enfasi è posta sull'equilibrio tra mente e corpo. I Pesci dovrebbero approfittare di questo periodo di acuta percezione per identificare abitudini che necessitano di essere migliorate o cambiamenti nello stile di vita che potrebbero contribuire al loro benessere generale. È anche un momento ideale per iniziare pratiche meditative o di rilassamento che possano aiutare a mantenere la chiarezza mentale e a gestire lo stress, soprattutto in previsione delle potenziali turbolenze emotive verso la fine della settimana.

Lavoro

In ambito lavorativo, l'abilità dei Pesci di raccogliere e organizzare informazioni sarà un asset inestimabile. Questa capacità, unita a un'attenta valutazione delle opportunità e delle sfide presenti, potrà guidare verso decisioni strategiche importanti. È il momento di portare avanti negoziati, concludere accordi o chiarire eventuali incomprensioni con colleghi e superiori, preferibilmente nella prima metà della settimana. La prudenza suggerita dall'influenza di Marte nel weekend implica che qualsiasi mossa importante dovrebbe essere pianificata e eseguita senza indugi, sfruttando i momenti di maggiore chiarezza per posizionarsi al meglio sul fronte professionale.