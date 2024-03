Oroscopo dell'Amore di marzo 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Themis.

Mercurio , il pianeta che governa le comunicazioni, entra nel tuo segno il 10 marzo , infondendo nel mese un'atmosfera particolarmente favorevole. La Luna Piena del 25 marzo nel segno della Bilancia , che rappresenta il tuo partner, aumenta il tuo fascino e la tua capacità di comunicare . Approfitta di questo momento per rinnovare le tue immagini sui social media e iniziar conversazioni spontanee con amici e conoscenti. Perché non scattarsi un selfie con qualcuno di speciale che incontri per caso?

Ami la routine quotidiana , ma marzo potrebbe sconvolgerla un po'. Prenditi del tempo per passeggiare nel parco , respirare l'aria primaverile e visitare una mostra d'arte . La stagione dei Pesci ti incoraggia a lasciarti ispirare dalla natura e dall' arte : non solo ti aiuteranno a capire meglio te stesso, ma forniranno anche l'opportunità per un incontro interessante .

L'influenza di Marte , il tuo pianeta guida, nel sensibile segno dei Pesci ti invita alla creatività. Esplora nuove forme di espressione artistica insieme al tuo partner, come partecipare a eventi d'arte , iscriversi a workshop creativi o organizzare un servizio fotografico insieme. Queste esperienze potranno arricchire il vostro tempo libero in modi inaspettati.

Mercurio stimola la riflessione prima di parlare impulsivamente, migliorando la qualità del tuo rapporto di coppia. Con la Luna Nuova in Pesci del 10 marzo , troverai il momento perfetto per condividere pensieri e sentimenti con il tuo partner. La paura di essere incompresi si dissolverà, trovandovi in perfetta armonia per tutto il mese.

Suggerimento

Festeggia l'arrivo della primavera cambiando il tuo aspetto. Aggiorna il tuo guardaroba, cambia la tua pettinatura o il colore dei capelli: tutto ciò che è nuovo e inaspettato sarà vantaggioso ora.

Per chi è in coppia

Mercurio, il pianeta delle comunicazioni, è nell'ardente Ariete, il che preannuncia alcuni problemi di comunicazione. Tuttavia, ciò non significa che l'intero mese sarà pieno di polemiche: devi solo essere sensibile quando sollevi argomenti controversi. Nessuno vince se entrambi persistete, quindi prenditi il tempo per ascoltare e accettare veramente ciò che condivide la persona amata.

Suggerimento

Quando vedi che la situazione si sta surriscaldando, prova una distrazione. L’Ariete è un segno appassionato e una discussione accesa può essere un ottimo preludio a qualcosa di non meno acceso.

Gemelli

Per coloro che stanno cercando l'amore

La vostra marcia riguarda la fiducia e l'affetto profondo, e non la solita facile comunicazione. Cerca persone a cui puoi raccontare i tuoi pensieri più intimi. La luna piena nel partner Bilancia il 25 marzo è il momento ideale per un incontro caloroso. Trascorrilo da solo con la persona che ti piace, non importa quanto desideri conquistare le tue amiche e avere un doppio o addirittura triplo appuntamento. C'è molto di cui devi discutere faccia a faccia.

Consiglio

Non aver paura se la relazione si sviluppa più velocemente del previsto. Se, un paio di settimane dopo il primo incontro, sei invitato a visitare i tuoi genitori, accetta.

Per chi è in coppia

Tu e il tuo partner vi sentite più legati tra loro del solito. Ma allo stesso tempo, con la transizione del pianeta dell'amore dal libero Acquario al sensibile Pesci, potresti sentire una mancanza di aria e di spazio personale. Aggiungi un po' di leggerezza: fissa un appuntamento con la persona amata in un luogo insolito o vai fuori città con gli amici.

Consiglio

Non farà male nemmeno prendersi periodicamente una pausa l'uno dall'altro. I Gemelli fisicamente non sopportano di trascorrere del tempo insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche il più caldo.

Cancro

Per coloro che cercano l'amore

A marzo proverai interesse per la creatività e le pratiche spirituali - devi ringraziare Venere nel sognante Pesci per questo. Dedica un po' di tempo al tuo lato spirituale: iscriviti a quel corso di yoga che hai visto pubblicizzato sui social media o partecipa a un ritiro. È molto probabile che in questo ambiente incontrerai qualcuno che attirerà la tua attenzione. E avrai molto in comune.

Suggerimento

La Luna, il tuo sovrano, diventerà piena nel partner Bilancia il 25 marzo. Hai già capito che questo è il giorno perfetto per un appuntamento?

Per chi è in coppia

Questo è un mese importante per la vostra relazione. Durante la stagione dell’Acquario, alcuni risentimenti o problemi che avevi con la tua dolce metà hanno cominciato ad emergere. Ma quando Venere entrerà nei Pesci, si allontaneranno perché sentirai una maggiore capacità di compassione. Amare con il cuore aperto: questo è ciò che sai fare meglio.

Consiglio

Organizza qualcosa di romantico per l'8 marzo. Sì, la vacanza è tua, ma dovresti aiutare la persona amata con l'organizzazione.

Leone

Per coloro che stanno cercando l'amore

Scoprirai che l'amore entrerà nella tua vita in modi del tutto inaspettati, anche se non avevi intenzione di innamorarti. La cosa principale: approfitta di Mercurio nel tuo parente Ariete e dichiarati chiaramente. Esibirti sul palco, che si tratti di un reportage, di uno stand-up o di un karaoke, ti renderà visibile a tutti - e proprio a quell'uomo.

Consiglio

Non attivare la modalità “fortezza inespugnabile” quando qualcuno vuole conoscerti. Sì, la corona ti sta molto bene, ma sei ancora in tempo per indossarla.

Per chi è in coppia

Durante la stagione dei Pesci sentirai sbocciare la tua creatività. D'altra parte, potrebbe esserci una leggera pausa nella vita sociale, il che non è tipico per una persona pirotecnica come te. Tuttavia, può essere molto utile prendersi una pausa da tutte le attività abituali. Da quanto tempo non trascorrete del tempo con la persona amata, solo voi due? È ora di recuperare il ritardo.

Consiglio

Tornerete alle feste ad aprile, ma ora prestate attenzione alla relazione in sé e ai vostri sentimenti.

Vergine

Per chi è a caccia dell'amore

Sappiamo quanto ami essere onnisciente e logico, ma la stagione dei Pesci porterà un po' di mistero e intuitività nella tua vita. Potresti anche sentirti confuso questo mese, il che, stranamente, ti renderà sorprendentemente attraente. Inoltre, la Luna Nuova in Pesci del 10 marzo ti permetterà di guardare molte cose e alcune persone familiari da una prospettiva completamente diversa.

Suggerimento

Abbraccia il lato spontaneo della vita provando qualcosa che normalmente non faresti.

Per chi è in coppia

La Luna Piena di febbraio nel vostro segno ha evidenziato la necessità di prendersi cura di sé. Comprati un diario con una bella copertina e scrivi tutto ciò che ritieni importante in questo momento. E quando capisci te stesso e affini le tue parole, condividi con la persona amata quei pensieri che si riferiscono specificamente a lui. Ora è il momento migliore per rendere la vostra vita e la vostra comunicazione migliori e più confortevoli insieme.

Suggerimento

I Pesci sono il tuo segno opposto. Da un punto di vista astrologico, ciò significa che per tutto il tempo in cui il Sole è in Pesci (20 febbraio - 20 marzo) ti viene mostrato che ti esprimi in modo particolarmente brillante. Agire!

Bilancia

Per coloro che stanno cercando l'amore

Sei popolare a marzo e sembra che tu abbia diverse opzioni allettanti contemporaneamente. Ma per fare la scelta giusta, devi capire chiaramente cosa vuoi. La meditazione, la natura e l'arte aiuteranno in questo: tutto ciò che ama il Sole in Pesci.

Consiglio

Non perdere tempo in comunicazioni che non ti entusiasmano o, al contrario, in cui ti impegni molto più dell'altra persona. La tua formula ideale è sempre vicina al 50/50.

Per chi è in coppia

Venere in Pesci e la Luna Piena nel vostro segno vi incoraggiano a trascorrere più tempo con la persona amata. Assicurati solo di organizzare almeno tre appuntamenti romantici con lui questo mese (l'8 marzo non conta). Ora è importante non restare a casa e sperimentare qualcosa di nuovo più spesso. Acquista i biglietti per il film che ti interessa o prenota una piccola giornata alla spa per voi due.

Consiglio

Altre sorprese non pianificate: lascia che la persona amata senta che non è l'unico che apprezza questa relazione e sa quanto è fortunato

Scorpione

Per coloro che cercano l'amore

Il pianeta dell'amore Venere è nel vostro segno dei Pesci dal 12 marzo e tutti i segni indicano nuove allettanti prospettive nella vostra vita personale. Tieni gli occhi e il cuore aperti: per te inizia il vero marzo! C'è solo un rischio: invece dell'interesse e della passione, scegli la pietà e la compassione, che sono così vicine ai Pesci. Ricorda che il tuo amore non è un'ancora di salvezza.

Suggerimento

La Luna Piena in Bilancia del 25 marzo riguarda le partnership. È ora di pianificare un appuntamento, non lasciare che questa serata vada sprecata.

Per chi è in coppia

A marzo tu e la persona amata godete della reciproca compagnia. Forse qualche vecchia domanda "dovremmo andare a vivere insieme" o "dovremmo avere un bambino" è sospesa nell'aria. Riprendilo: è molto probabile che la responsabilità per la quale non eri pronto un anno o un paio d'anni fa diventerà per te una gradita gioia oggi.

Consiglio

Qualsiasi cambiamento importante in una coppia inizia con il rispetto reciproco, una conversazione calma e, naturalmente, il desiderio di costruire una vita insieme: se hai tutto questo, sei pronto.

Sagittario

Per chi è a caccia dell'amore

Dopo la stagione ipersociale dell'Acquario, sentirai un calo della tua attività sociale. Usa questo tempo per riflettere: presto arriverà il momento del focoso Ariete, il tempo dell'azione e delle imprese, e non potrai più stare tranquillamente da solo. È ora che puoi capire di che tipo di relazione hai bisogno in questa fase della tua vita.

Suggerimento

Fai un viaggio da solo durante questa breve pausa. Lontano da luoghi familiari, potresti avere un'illuminazione che cambierà la tua vita a 180 gradi.

Per chi è in coppia

Questo mese la comunicazione sarà un ostacolo – e anche nelle relazioni. Mercurio in Ariete ti renderà assertivo e persino incline al conflitto. Se hai davvero voglia di fare scandalo senza un motivo particolare, compensa Mercurio con un viaggio spontaneo, andando a uno spettacolo di hooligan o tenendo un discorso, ad esempio, vai in diretta su un blog.

Consiglio

Sfrutta il tempo mentre il Sole e Venere sono in Pesci per realizzare alcune idee creative con la persona amata. Un video insolito, un dipinto condiviso, yoga di coppia: scegli un'opzione e non dimenticare di chiedere la sua opinione.

Capricorno

Per chi è a caccia dell'amore

A marzo sei pronto per esplorare e provare qualcosa di nuovo. Cerca di non stabilire regole rigide o limitarti nei tuoi desideri, decidendo in anticipo che ciò è impossibile o semplicemente non funzionerà. Nuove iniziative e interessi inaspettati non solo creeranno l'atmosfera per tutta la primavera, ma forniranno anche conoscenze interessanti.

Consiglio

Non affrettarti a definire subito il ruolo e lo status della tua nuova conoscenza, dedica tempo a questa storia.

Per chi è in coppia

Hai un forte desiderio di stare a casa, con la persona amata, invece di compiere imprese di carriera. È Venere in Pesci che porta energia calma e amorevole nella tua vita e allo stesso tempo il desiderio di toglierti la responsabilità dalle spalle. Usa questo tempo per approfondire la tua relazione diventando emotivo.

Consiglio

Non dimenticare di ringraziare la persona amata per i regali dell'8 marzo, anche se non ha capito bene tutti.

Acquario

Per coloro che cercano l'amore

Per i primi 10 giorni del mese Venere rimane nel vostro segno, il che significa che la raffica di simpatia continua. Essendo la persona più socievole dell’intero oroscopo, accogli l’opportunità di trascorrere più tempo con vecchi e nuovi amici. Considera l'idea di fare qualcosa di divertente insieme, come andare a un concerto. Non sai mai quale dei tuoi vecchi amici sospira segretamente per te da 10 anni. Ora hai la possibilità di scoprirlo.

Consiglio

Se ti sembra che qualcuno mostri simpatia e accenni, non la pensi così.

Per coloro che sono in coppia

A marzo inizia per te il periodo più attivo - dopo tutto, il tuo compleanno è alle spalle, il che significa che un nuovo ciclo solare è iniziato e hai la forza per i risultati per tutto l'anno. Pianifica qualcosa di grande e coinvolgi la persona amata in questi cambiamenti in meglio, anche se la sua batteria non è carica come la tua.

Consiglio

Ora è il momento giusto per prendere decisioni che cambiano la vita: l'energia dei Pesci ti aiuterà a comprendere meglio i tuoi desideri.

Pesci

Per coloro che stanno cercando l'amore

Venere, il pianeta dell'amore, si sposta nel tuo segno il 12 marzo. Il 22 Marte si unirà a lei, oltre al caloroso sostegno del Sole e della Luna Nuova... Cosa significa in realtà tutto questo? Ti senti incredibilmente attraente per il sesso opposto. Quindi non sorprenderti se vedi lo sguardo ammirato di qualcuno per strada.

Suggerimento

Se rimani aperto all'incontro con nuove persone, troverai anche alcune interessanti opzioni di comunicazione.

Per chi è in coppia

Mentre Venere si sposta dall'Acquario ai Pesci, tu e la persona amata avete voglia di divertirvi, connettervi con gli amici e provare cose nuove. Forse avete trovato insieme un hobby interessante o avete i biglietti per un concerto della vostra band preferita? Dopo che il pianeta dell’amore si sarà finalmente sistemato nel tuo segno, arriverà il momento delle conversazioni intime e della tranquilla armonia. Godetevi queste emozioni insieme e andate più in profondità.

Consiglio

Marte, che si stabilirà anch'esso nel vostro segno a marzo, vi renderà più assertivi. Non trattenerti se desideri qualcosa: è molto probabile che la tua iniziativa venga accettata alla grande.