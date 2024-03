Oroscopo di domani 19 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 19 marzo 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Ancora la Luna in Cancro: vi attende pertanto un’altra giornata in cui le relazioni sociali risulteranno farraginose, forzate e poco spontanee. Lasciatevi affascinare dall’arte, come modo per evitare la quotidianità e spingere i pensieri verso l’alto.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il sestile di Urano alla Luna in Cancro, c’è spazio per viaggiare, che sia di fantasia o con il fisico poco importa. Esplorate tragitti alternativi. Date il giusto valore agli impegni mondani, rispettando il vostro desiderio di riposo e di quiete.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una parola uscita per sbaglio genera un fortunale senza precedenti: ci vuole tutto il vostro impegno per dimostrare la buona fede e chiedere scusa. Se viene meno la voglia di comunicare, vengono a mancare i presupposti per tenere vivo il rapporto.