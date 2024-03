Oroscopo di oggi 21 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 21 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Alle questioni che richiedono riflessione e approfondimento, oggi opponete un’energia straripante capace di ribaltare il tavolo e tutte le regole. In una decisione che concerne il futuro, vi sentite così sicuri da puntare tutto. Il tempo vi premierà. Toro. 21/4 – 20/5

State alla larga dai guai, dalle circostanze in cui non avete nulla da vincere e tutto da perdere. La Luna in quadratura a Giove e Urano raccomanda prudenza. Azzerate l’urgenza di spendere per oggetti superflui: non è il momento di esporvi a ulteriori rischi. Gemelli. 21/5 – 21/6

Siate elastici, non irrigiditevi su posizioni che non trovano consenso. Usate la sensibilità per ideare soluzioni e convincere i più scettici. All’orizzonte inizia a intravedersi il profilo di un avanzamento di carriera. Date tempo al tempo.

Cancro. 22/6 – 22/7

In una giornata composta principalmente di piccole conferme nel lavoro, in amore e in società, trovate lo spazio per divertirvi e stare bene. La serenità del cuore è a un passo da voi: basterebbe valorizzare ciò che provate, invece di sminuirlo. Leone. 23/7 – 23/8

L’umore brilla, la Luna nel segno è una guida affidabile e il suo trigono con Mercurio in Ariete vi fornisce l’appagante sensazione di essere compresi. Correte il rischio di essere abbagliati dal successo, a causa della quadratura che la Luna fa a Giove. Vergine. 24/8 – 22/9

Una sorpresa allieta l’atmosfera, mettendovi sul binario migliore per quanto riguarda vitalità ed entusiasmo. Fuggite la noia stando in compagnia. Con un atteggiamento creativo e ambizioso, saprete come trasformare un impegno in un divertimento. Bilancia. 23/9 – 22/10

Il sentimento torna a dominare dopo una una breve pausa: non si escludono incontri interessanti e storie bollenti, se è questo che desiderate. Dal dialogo, a tratti anche aspro, con un familiare, saprete cogliere spunti per un’autocritica costruttiva.