Oroscopo di domani 23 marzo 2024 per tutti i segni secondo Barbanera

La Luna e il capoufficio vi sovraccaricano di lavoro: inchiodati come siete alla scrivania, trascurate partner e figli, causando diversi malumori. La pace si può ristabilire usando un briciolo di tenerezza. L’intesa, in fondo, non è in discussione.

Non pretendere quando le circostanze sono avverse è giusto, ma se la Luna e Giove sono con voi, avete il dovere di puntare in alto! L’amore potrebbe essere il vostro punto debole con l’opposizione Luna-Venere. Meglio affari e fortuna.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il sabato per voi è impegnativo dal punto di vista lavorativo: le soddisfazioni però non mancheranno, lo sforzo extra darà i suoi frutti. Grandi pulizie di primavera! Se fate spazio negli armadi, avrete voglia e modo di fare dello shopping.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con una forza di volontà senza pari, combattete gli influssi deleteri della Luna in Vergine: impegnarvi vi resta difficile, ma l’obiettivo va raggiunto. Vi attendete conferme, invece potreste restare delusi. Sembra che nessuno si accorga di ciò che fate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Luna in trigono che vi esalta, accompagnata anche da Giove in Toro: gli imprevisti spariscono, la strada è spianata. È un momento produttivo. Potreste mettervi a vendere metodo, ordine e senso pratico a chi non ne dispone, da tanto che ne possedete.

Acquario. 21/1 – 19/2

Di fronte ai molti problemi di natura pratica, oggi alzate un muro e rispondete con il più classico dei “no comment!”. Ci penserete da lunedì. È una di quelle giornate in cui la routine pesa e avete bisogno di spostare la mente altrove, lontano.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in Vergine di mestiere fa la guastafeste con voi: sembra essere messa lì a ricordarvi che il piacere viene sempre dopo il dovere. Se vi isolate, è per cercare spazi di serenità, non certo perché non volete bene a chi vi è accanto.