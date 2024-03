Oroscopo di domani 27 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 27 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 27 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 In fatto di grinta e intuito, è difficile trovare qualcuno che vi tenga testa nell’intero Zodiaco. È la vostra stagione, siete carichi e belli. La resa lavorativa migliora durante la giornata. Accettate le critiche mosse da un amico di cui vi fidate. Toro. 21/4 – 20/5 L’amore vince su tutto, anche se a volte è difficile mandare giù la sensazione di essere stati ingannati. Assicuratevi che non accada mai più. Di fronte a situazioni nuove, occorrerebbe un po’ di elasticità, che la Luna in Scorpione oggi centellina. Gemelli. 21/5 – 21/6 Andamento tranquillo, tanto che in certi momenti potrebbe risultare quasi noioso. Una telefonata a un amico darà un po’ di brio a questo mercoledì. Le soluzioni sono a portata di mano, non serve nemmeno troppa fantasia per visualizzarle e impiegarle.

Cancro. 22/6 – 22/7 Se provaste ad ascoltarvi, oggi sareste in grado di scrivere un libro intero: la Luna in Scorpione aumenta la sensibilità e favorisce l’analisi. Davanti a un inatteso cambio di scena, siate scattanti: cogliete al volo l’occasione, senza indugio. Leone. 23/7 – 23/8 Procedere controcorrente costa fatica e non dà risultati. La Luna in posizione ostile scoraggia le vostre iniziative, invitandovi a rimandare. Quella che vi appare è solo una versione non esaltante della realtà, ma voi sapete di valere ben altro. Vergine. 24/8 – 22/9 Una buona manualità vi aiuta a trovare momenti di relax e a sgravarvi di tanti pensieri. Costruire o plasmare qualcosa è un potente atto creativo. Lasciate che sia l’istinto a prendere le decisioni. La Luna assicura una piacevole dose di fortuna. Bilancia. 23/9 – 22/10 Tramite i social o le chat alcuni rapporti tornano a riallacciarsi, con un pretesto qualsiasi: un’ottima opportunità per uscire dalla fase di isolamento. La vostra vita affettiva si sta rimettendo in moto, finalmente si crea spazio per sorprese e batticuori.