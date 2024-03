Oroscopo di domani 29 marzo 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 29 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 29 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

L’arrivo di queste vacanze pasquali vi mette nella condizione ideale per riprendere fiato, dedicando finalmente del tempo alla famiglia. Avete sviluppato un ottimo fiuto per gli affari, chiudete spesso acquisti e contratti con cifre irrisorie. Toro. 21/4 – 20/5

La Luna disarmonica a Urano non ha la forza per creare guai seri, eppure quel sospetto che si insinua in voi finisce per rovinarvi la giornata. Aspettative e realtà viaggiano su rette parallele, almeno in questa fase. Spese da tenere sotto controllo. Gemelli. 21/5 – 21/6

Il partner vi dà una mano a gestire le emozioni, quando traboccano. Per pareggiare, voi potreste sdebitarvi con un bel carico di passionalità. A una cena fra amici, sperimentate ricette tradizionali a cui aggiungere un pizzico di creatività.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete illuminati da intuizioni felici, con la Luna in trigono. Potrebbe mancare il tempo per metterle in pratica: concentratevi sulle migliori. L’armonia in famiglia è un traguardo facilmente perseguibile, se siete convinti tutti insieme di volerlo. Leone. 23/7 – 23/8

L’insoddisfazione esce allo scoperto, incrinando la comunicazione con chi è vi è accanto e spingendovi a desiderare qualche ora in solitudine. L’amore è prezioso e va salvaguardato, anche quando le cose non vanno per il meglio. Non dimenticatelo! Vergine. 24/8 – 22/9

Intorno alle vostre finanze si è creato un vortice positivo, che fa emergere opportunità e tiene lontani, al tempo stesso, truffe e imprevisti. Per ravvivare il rapporto non sarebbe male organizzare una piccola sorpresa, una festa, una cena. Bilancia. 23/9 – 22/10

Un venerdì sonnacchioso, in cui sembra mancare la scossa per grandi imprese. Nessun problema, un momento di flessione non genera alcun danno. Vi lamentate spesso della mancanza di sicurezza in voi stessi, eppure non fate nulla per aumentarla.