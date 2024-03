Oroscopo di domani 30 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 30 marzo 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 30 marzo 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Sabato di Pasqua e finalmente del tempo da dedicare solo a ciò che vi piace: la Luna in trigono in Sagittario promette allegria ed energie. Siate cauti nel maneggiare soldi, in un momento di entusiasmo potreste ritrovarvi con un conto salato. Toro. 21/4 – 20/5 Se siete fra coloro che lavorano a testa bassa, incuranti dell’atmosfera festante che c’è tutt’intorno, provate a isolarvi e a concentrarvi. Ciò che fate serve a voi stessi, al vostro futuro: è finito il tempo in cui dovevate dimostrare qualcosa. Gemelli. 21/5 – 21/6 Il semaforo è rosso, con l’opposizione della Luna. Con il fronte professionale in discesa, vi dedicate a quello sentimentale, con scarsi risultati. Sembra che ogni pretesto sia buono per litigare: rispolverate alcune questioni appartenenti al passato.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una situazione che si sblocca riesce a riportare serenità. Ne approfitta subito il cuore, che si rilassa e torna a intessere sogni bellissimi. Con il partner assicurate la giusta presenza ai figli, ma cercate anche di tener viva la vita di coppia. Leone. 23/7 – 23/8 La razionalità è un punto fermo, quest’oggi, tanto che ogni diffidenza infondata sparisce e riuscirete finalmente a guardare dritto davanti a voi. La resistenza ai cambiamenti non è segno di sfiducia o paura, ma solo bisogno di tempo per adattarsi. Vergine. 24/8 – 22/9 La Luna in Sagittario abbassa i giri del vostro motore, lasciandovi al minimo. Ci sono le amicizie, per fortuna, a farvi recuperare vitalità. Delle critiche non vi curate abbastanza: certe volte sono un indizio che qualcosa vi sta sfuggendo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sebbene la soddisfazione non sia al top, non sapete dire cosa vi manchi davvero. Gli appoggi degli astri sono potenti e a vostra disposizione. Le cose cambiano rapidamente, forse è questo a mettervi leggermente in crisi. Non agite d’impulso.