Oroscopo di oggi 31 marzo 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Non passate inosservati, ma questo non sempre vi esalta. Capita che vi sentiate addosso gli occhi di tutti, mentre voi vorreste essere invisibili. Settimana e mese si concludono sotto una Luna poco amichevole, quindi con più di una spia accesa.

Toro. 21/4 – 20/5 Tutto fila liscio in questo giorno di festa, anche se forse non è questa la vostra dimensione preferita. Stare con le mani in mano non vi diverte. Quando l’istinto e la ragione camminano fianco a fianco, qualunque decisione si rivela quella giusta.

Ariete. 21/3 – 20/4 Il fondamento di un rapporto è il rispetto reciproco. Finalmente avete a disposizione qualche momento di intimità per parlare a quattr’occhi. Ultimamente i guadagni sono stati buoni, perciò in famiglia vi guardano tutti con stima e ammirazione.

Cancro. 22/6 – 22/7

Restate aggiornati sui desideri e sulle esigenze dei vostri familiari, assumete i loro punti di vista: soltanto così vi farete amare davvero. Domenica ideale per una passeggiata in centro o un evento di piazza. Effusioni con la dolce metà.

Leone. 23/7 – 23/8

Che bellezza questa Luna in Sagittario, che coincide con un giorno così significativo! Trovate intorno a voi l’ambiente adatto a stare bene. Durante il pranzo di Pasqua, potreste riscoprire la simpatia di qualcuno che avevate dimenticato.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in Sagittario presenta il conto, con frizioni in famiglia e dinamiche già trite e ritrite. Alleggeritevi, non cadete nella provocazione. Il partner se ne sta sulle sue? Replicate in tono garbato, accettando delle forme di compromesso.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non è il momento di intavolare trattative, ma il vostro pensiero è ancorato a ciò che state realizzando e non può smettere di riflettere sui futuri sviluppi. Il partner, stanco della vostra distrazione, prende in mano le redini della relazione per “ricalibrarvi”.