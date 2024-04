Oroscopo di oggi 4 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Un giovedì che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi e incontri. Siete perdutamente innamorati? Confessatelo a un amico. Desiderio di “altro” e di esperienze nuove, da soddisfare con progetti e investimenti per la formazione.

Toro. 21/4 – 20/5 Per quanto ci sia qualcosa che vi turba, cercate di non dare alle preoccupazioni più considerazione del necessario, mantenete un tranquillo distacco. Saprete apprezzare qualche inaspettata occasione e scovare stimoli interessanti nei rapporti con l’ambiente.

Ariete. 21/3 – 20/4 Aspetti armonici vi promettono una giornata stimolante, fautrice di nuove amicizie e di proficue collaborazioni. Riunioni da non perdere. Imbarazzo nell’incontro casuale con un’ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questo tempo sta attraversando un momento importante che vi fa girare un po’ la testa. Qualche battibecco con chi amate in un clima quasi incantato è stimolante, aggiunge pepe al rapporto.

Leone. 23/7 – 23/8

Piccole contrarietà vi vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà dei soci, del mondo intero, di chiunque vi contraddica. Circoscrivete il raggio di azione a ciò che vi concerne strettamente, senza invadere spazi altrui.

Vergine. 24/8 – 22/9

Rilassatevi! Non spaccate sempre il capello in quattro. Se qualcosa non è fatto a puntino, non fateci caso. Provate a sorridere di più. Se avete voglia di cimentarvi in imprese grandiose, fatelo dopo averli valutati sotto tutti gli aspetti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita di coppia appare un po’ perturbata, ma anche, per non ripetere vecchi errori, carica di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi vi appare radioso, guardate avanti con speranza e imbastite nuovi originali progetti.