Oroscopo di domani 7 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi domani 7 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 7 aprile 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Risveglio sonnolento, dinamico il pomeriggio. Nella professione la vostra immagine guadagna punti, la vita affettiva è scenario di piacevoli novità. Mercurio vi rende simpatici e comunicativi. Venere favorisce i nuovi incontri, le amicizie e gli affetti.

Toro. 21/4 – 20/5

Mattinata di largo respiro, con la Luna e Nettuno alleati. Alla grande tutto quanto riguarda i contatti, le iniziative umanitarie. Gratifiche appaganti. Disinvolta e gioiosa, una tenera amicizia vi distrae dalle grane familiari senza chiedere nulla in cambio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Combattuti fra dovere e piacere, inseguite un amore che vi tiene sulla corda. Per evitare delusioni tuffatevi nel lavoro: vi restituirà entusiasmo. Messaggi teneri di nascosto dal partner senza conseguenze, tranne qualche rimorso di coscienza.

Cancro. 22/6 – 22/7

Complici la Luna e Nettuno appaiati, oggi viaggiate con una marcia in più. Un’azione generosa fatta senza fanfare vi verrà riconosciuta a sorpresa. Un intuito formidabile, desideri e ideali portati avanti con determinazione, anche nuotando controcorrente.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata dinamica all’insegna della socievolezza e del relax. Se avete sempre voglia di partire, divertitevi a studiare uno stimolante itinerario. Superfavoriti gli studenti: primi fra tutti quelli che necessitano di una dose extra di “faccia tosta”.

Vergine. 24/8 – 22/9

Contro di voi lavorano la Luna e Nettuno: una combinazione da... malumori. È un vero peccato che la gelosia prenda anche voi di solito così razionali. Agli amici la vostra nuova fiamma non garba e ve lo dicono senza peli sulla lingua, rendendovi dubbiosi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera tranquilla, che favorisce una routine ben organizzata, nella quale profondere le vostre energie con piena soddisfazione... vostra e altrui. Una serata in cui ci sarà tempo per i figli, per la dolce metà, per una videochiamata con gli amici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In famiglia siete determinati e aperti alla cooperazione. Progetti, idee grandiose e un desiderio di rinnovamento. Andate avanti così! Se chi amate è sospettoso, non è per sfiducia, ma ogni tanto è necessario avere delle rassicurazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In coppia c’è maretta. Vi accapigliate per niente, tanto da far ondeggiare paurosamente la barca del rapporto. Afferrate insieme il timone e... navigate! Il sentimento è autentico. Talmente profondo che ammetterlo per primo a voi stessi vi spaventa da morire.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La vostra lucidità dà momentaneamente forfait e con gran disappunto, vi esponete economicamente in un investimento senza capo né coda. Risposte positive a una domanda che vi tiene con il fiato sospeso e buone notizie dal fronte degli studi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrete incappare in qualche contrattempo o essere costretti ad affrontare un problema spinoso per assicurarvi una buona riuscita: impegnatevi! È un ottimo momento per inaugurare una fase costruttiva e soddisfacente della vita professionale.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna e Nettuno accendono la vostra fantasia, già fervida di suo. La domenica, liberi dagli impegni, è consentito sognare ad occhi aperti. Una sensibilità estrema che molti non potranno capire, ma per voi è naturale vivere le emozioni fino in fondo.