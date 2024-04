Oroscopo di oggi 9 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Una notizia inattesa potrebbe aprirvi gli occhi su una persona che avevate sottovalutato: siate pronti a rivedere in meglio il vostro giudizio. La Luna vi regala al risveglio una marcia in più, dispensando vitalità e il coraggio di rimettervi in gioco.

Toro. 21/4 – 20/5 Brevi spostamenti saranno occasioni di esperienze stuzzicanti. Quanto più risponderete ai nuovi stimoli, tanto più acquisterete energia... In giornata piccoli messaggi, che hanno il potere di far vedere alcune questioni con occhi nuovi.

Ariete. 21/3 – 20/4 Mercurio incontra la vostra Luna e il lavoro ne risente in positivo. Vitalità, per iniziare cose nuove o procedere spediti sulla strada intrapresa. È la passione a fare da traino, mentre è l’audacia a farvi essere sempre un passo davanti agli altri.

Cancro. 22/6 – 22/7

Pazienza e diplomazia dovrebbero essere le protagoniste, ma oggi difettando sia dell’una sia dell’altra, facilmente combinerete pasticci. Possibili emicranie dovute soprattutto alla tensione. Massaggiate le tempie con olio essenziale di lavanda.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete in vena di avventure, di attività sportive, di conquiste. Un viaggio non programmato con partenza immediata. Cogliete l’attimo! Coraggio, determinazione, sicurezza: avete tutti i requisiti per vincere sfide amorose o professionali.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dubbi, sospetti e gelosie si avvicendano nella coppia. Se i conti non tornano e qualcosa non gira subito, immaginate inganni e non vedete le vostre pecche. Fase ideale per liberarvi di qualcosa legato a un passato doloroso, con una sorta di rito purificatorio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna vi procura non pochi contrattempi e un po’ di nervosismo. Una spiacevole atmosfera di freddezza s’instaura a causa di un banale bisticcio. Agite in base ai vostri desideri anche a costo di incrinare l’equilibrio familiare: se non è fittizio, regge.