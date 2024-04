Oroscopo di domani 11 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Stanno cambiando alcune coordinate della vita quotidiana che forse vi suscitano incertezza. Una sincera introspezione può definire alcune questioni. Consigliato un raduno in famiglia. Avete la tranquillità necessaria per affrontare confronti delicati.

Attivatevi concretamente affinché i progetti di coppia e di famiglia vadano a buon fine, ce la potete fare. Buone notizie riguardo i vostri affari. Ottima fase per valorizzare l’immagine professionale e per cogliere ogni occasione di successo.

Grazie al cielo gli amici e l’amore non mancano, da loro riceverete supporto e calore. Tanta generosità con tutti e con voi stessi. Provateci! Batticuori. Se siete single, partite a razzo per la conquista, se siete in coppia, non rompete le righe.

Se pensate a un giorno per riunire gli amici e festeggiare in casa, è il momento giusto, reso propizio da una Luna casalinga e al contempo socievole. Accogliete con entusiasmo le eventuali nuove occasioni, potrebbero rivelarsi parecchio redditizie.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giovedì faticoso per la professione, ma avete energie e forza in abbondanza e, fattore non trascurabile, colleghi disponibili a darvi una mano. Comunicazione in primo piano. Se curate l’esposizione, potreste vedere accolte molte delle vostre idee.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Modificare un po’ le abitudini è sufficiente per avere un’immediata sensazione di “risveglio” energetico e per attingere a risorse insospettate. Una giornata in cui lavorare di buona lena, occuparvi degli affari e del partner, un po’ trascurato.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’umore è fulgido, le finanze e gli investimenti vanno benissimo. Siete contesi, ammirati, stimati... cosa potete volere di più dalla vita? Colpo grosso nella carriera! Le cose si velocizzano, i desideri si realizzano. Novità di qualsiasi tipo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mattinata di tutto lavoro e di poco riposo. Dal pomeriggio, con ineguagliabile leggerezza, bypassate gli intoppi, i doveri familiari e i musi lunghi. Portafogli gonfio, da “svuotare” in spese voluttuarie, con buona pace di chi vi vorrebbe parsimoniosi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Notizie, inviti e incontri a sorpresa si profilano all’orizzonte, la comunicazione con gli altri fila spedita e un progetto ambizioso decolla. Le emozioni non mancano, specialmente per i single. Flirt, magari non duraturi, ma appassionanti.