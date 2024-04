Oroscopo di oggi 14 aprile 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata, riuscirete a trovare soluzioni più che efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità: studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma.

Domenica poco esaltante per l’umore, non all’altezza dei vostri momenti migliori. La responsabilità è della Luna che apporta intralci e confusione. Un po’ d’ansia e qualche insicurezza sul piano familiare. Agite con la solita sicurezza e ne verrete a capo.

Cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive: accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro: è o no amore vero?

Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. Buona giornata per prepararvi a esami o concorsi. Contate su intuizioni preziose, per sistemare le questioni personali più delicate. Emozioni bollenti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un bel trigono d’Acqua a vostro favore. Complice una sorpresa inaspettata, una crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Giornata all’insegna del successo e dell’appagamento interiore. In primo piano sentimenti e famiglia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Atmosfera positiva. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione quei problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie in comune.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Domenica ricca di contraddizioni. Appagante per lavoro e amicizie, perturbata per l’amore. Attenti alla fretta: le persone non sono come sembrano. Incerti sulla piega che le questioni affettive vanno prendendo, si alterneranno freddezza e calore.

Acquario. 21/1 – 19/2

Piccole difficoltà pratiche rendono la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per conquistare la vittoria. Tenete duro, se le circostanze lo richiedono, facendo dell’organizzazione la vostra parola d’ordine.

Pesci. 20/2 – 20/3

Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete un problema da risolvere, non cercate soluzioni esterne, fidatevi delle vostre sensazioni.