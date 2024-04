Oroscopo di domani 23 aprile 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Martedì decisamente positivo per tutti i tipi di situazioni. Non mancheranno le sorprese piacevoli, gli incontri, i rapporti sociali e le amicizie. Gestite meglio i vostri soldi, avete spesso la tendenza a spendere più di quanto potete permettervi.

Toro. 21/4 – 20/5 Buone nuove vi aspettano sul piano lavorativo. Seguite senza esitazioni l’intuito, vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, pianificando ogni cosa fin nei dettagli.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bloccata da Venere, la Luna alimenta l’insicurezza. Un balsamo per il cuore arriverà in serata: con il partner parlerete d’amore, di svaghi e viaggi. Poca voglia di impegnarvi e di uniformarvi agli ordini del capo che cambia idea ogni cinque minuti.

Leone. 23/7 – 23/8

Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni professionali. Pianificate spostamenti e viaggi previsti per il fine settimana. Un confronto con la persona amata.

Vergine. 24/8 – 22/9

Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Qualcuno vi ama, ma voi non ve ne accorgete. Un “no”, anche se doloroso, è imperativo. A che pro caricarvi di responsabilità e doveri che non vi competono?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un sacco di incombenze da mettere in conto. Venere però reclama tempo per voi stessi e qualche attenzione in più verso la persona che avete vicino. Anche se passerete per pignoli, nella firma di contratti e nelle trattative d’affari cercate il pelo nell’uovo.