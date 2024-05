Oroscopo di domani 2 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Già di buon mattino siete energici e pieni d’iniziativa, con la Luna in trigono: appena vi libererete dagli impegni, potreste dedicarvi all’amore. Una breve gita fuoriporta, ovviamente in buona compagnia, è un’idea dolcissima e baciata dalla fortuna.

Toro. 21/4 – 20/5 I riflettori sono tutti puntati su di voi, ma ciò non vi rallegra affatto: la Luna in quadratura a Urano e a Giove promette guai su vari fronti. Procedete con prudenza prima di trarre conclusioni e giudicare un collega inadeguato al suo compito.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Continuate a fare le cose che amate, ma la Luna in Acquario consiglia di utilizzare un pizzico di fantasia in più: cambiare è bello e funzionale. I dubbi non mancano: capita di fare dietrofront su una decisione, ma alla fine farete la scelta migliore.

Vergine. 24/8 – 22/9 Potreste calarvi in un’atmosfera perfetta, se c’è qualcosa da festeggiare o da celebrare. Gli amici vi si stringono intorno e vi fanno sentire apprezzati. Se un conoscente sta attraversando una fase delicata, non mancate di fargli arrivare il vostro supporto.

Leone. 23/7 – 23/8 Con la Luna di traverso nel cielo dell’Acquario, la simpatia si eclissa e subentra una certa freddezza. Amici e parenti ci restano un po’ male. Trascorrete le ore in faccende normali, senza porvi particolari aspettative: non le potreste rispettare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I piatti della bilancia non sono in equilibrio: date tanto e vi sembra di ricevere ben poco. Ma avete mai ascoltato davvero le esigenze altrui? Tempo da far passare in fretta, cercando di non urtare contro i malumori e non scatenare battaglie.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un giovedì scorrevole, in cui le luci vengono tutte dalla Luna in sestile. Emozioni piacevoli, anche se non ancora dell’intensità sperata. Potete optare per qualche ora con i vostri cari, magari con una persona anziana che non vedete mai.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mille impegni vi attendono quest’oggi, al rientro dopo una giornata diversa: non dovrete correre rischi, se giocherete facile senza voler strafare. Grazie all’entusiasmo del partner, si prospetta una serata ricca di momenti piacevoli e appassionati.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna nel vostro segno rimane ancora invischiata in situazioni poco edificanti: i suoi quadrati a Urano e Giove vi rendono sfuggenti. Senso di inadeguatezza. Deponete le armi, mostratevi disponibili a qualsiasi tipo di trattativa. Non è il caso di porre un ultimatum.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dovendo scegliere fra una cena con i parenti e un’uscita con gli amici, non avete esitazioni, ma dovrete faticare un po’ per farvi perdonare. In società sapete come muovervi con disinvoltura: attirate l’attenzione, grazie a un look particolare.