Oroscopo di oggi 1 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Avanzare in un progetto sembra un’impresa ardua: il Sole in quadrato alla Luna e Plutone favoriscono la sensazione di aver preso la strada sbagliata. L’attrito Venere-Plutone fa riaffiorare il risentimento verso chi vi ha fatto soffrire, turbando la serenità.

Rimanere focalizzati sugli obiettivi non vi costa fatica, specie se vi affiderete al sestile della Luna in Acquario a Mercurio nel vostro cielo. Un amico vorrebbe aiutarvi a smaltire velocemente gli arretrati, ma voi preferite lavorare in solitaria.

Armati di buona volontà e connessi all’ambiente circostante, grazie alla Luna in Acquario, fungerete da esempio per la vostra dedizione. Non mollate di un centimetro, mentre difendete gelosamente i vostri spazi dalle intrusioni esterne.

Una bella notizia vi regala buonumore, vitalità e desiderio di compagnia. Il recente esito positivo di esami o colloqui di lavoro vi rende euforici. Non stancatevi per l’ambizione di essere sempre i primi in ogni classifica: collaborare è meraviglioso.

Qualche fastidio in famiglia, unito a una diffusa sensazione di disagio, si spiega con la Luna in opposizione, da sempre motivo di tensioni. Dovreste aprire il dialogo con chi vi è accanto e accettare i consigli di chi vuole solo il vostro bene.

D’umore allegro, mostrate grande disponibilità nei confronti degli amici, che subito ne approfittano per confidarsi o appoggiarsi a una spalla fidata. Vi butterete in ogni impresa con entusiasmo, conservando però la consapevolezza che nulla è definitivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La quadratura della Luna in Acquario vi spedisce in prigione senza venire giudicati prima: i turbamenti e le paure, in vero, sono la vostra unica gabbia. Oggi è meglio non chiedere aiuto all’intuito: piuttosto, lanciate una moneta e affidatevi alla fortuna.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la Luna che rimane in Acquario, guarderete al futuro con un rinnovato ottimismo, che vi permetterà di affrontare le cose in un modo diverso. Non rimanete fermi sulle stesse posizioni: tutto intorno a voi si muove, perciò dovete essere dinamici.

Capricorno. 22/12 – 20/1

In questo giorno di festa e di riposo vi trovate in una zona d’ombra: siete liberi di fare, ma anche di non fare. Decidete seguendo il cuore e... la voglia. A una riunione familiare venite in possesso di alcune informazioni che stavate inseguendo da tempo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la quadratura del Sole alla Luna, diventate davvero intrattabili: ogni problema diviene una questione di principio e nessuno riesce a smuovervi. La colpa è delle stelle, perciò non prendetevela con chi è vicino pur di scaricare la vostra frustrazione.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il mese si apre con una giornata festiva da consacrare a nuove opportunità, tramite inviti fatti e ricevuti che conducono a incontri stimolanti. Una passeggiata è un’attività rigenerante, specie se avete selezionato con cura da chi farvi accompagnare.