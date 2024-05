Oroscopo di domani 7 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Non restate indifferenti al richiamo della primavera, che esplode in tutti i suoi profumi ed energie vitali: concedetevi un’ora di coccole. Le scelte migliori sono quelle dettate dall’istinto, senza eccessive speculazioni che creano solo ansie.

Toro. 21/4 – 20/5 È una Luna dalle note contrastanti, quella che oggi appare nel vostro cielo: mette in gioco emozioni che allietano e confondono al tempo stesso. Provate a cercare un po’ di distrazione dagli impegni più pesanti, attraverso un hobby o una buona lettura.

Ariete. 21/3 – 20/4 Spogliatevi di tutti i condizionamenti: solo con la spontaneità riuscirete ad affrontare e superare i problemi sentimentali che vi affliggono. In ambito familiare, sarà necessaria una visione comune e condivisa per superare certe questioni.

Oroscopo di domani 7 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’ottimismo e la vivacità sono un regalo della Luna in Toro congiunta a Venere: vi muovete brillantemente fra i sentimenti e la concretezza. Per evitare guai futuri, usate le vostre conoscenze in campo finanziario e investite assennatamente.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi sarete ostaggi delle vostre stesse emozioni, con l’ostilità della Luna e di Venere: rischierete di affogare in una vasca di gelosie e insicurezze. Dovreste mostrarvi più disponibili, aperti e tolleranti, per conquistare la fiducia di chi non vi conosce.

Vergine. 24/8 – 22/9

Anche se nel vostro bagaglio la parlantina non abbonda, oggi la Luna in trigono vi permette di brillare e di farvi un sacco di nuovi amici. Con la complicità di un collega, convincerete il capo ad acquistare ciò che occorre per operare meglio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per raggiungere un traguardo ambizioso, occorre superare molti esami, ma soprattutto non sentirvi mai del tutto arrivati. Tenete gli occhi aperti. Il senso pratico non manca, anzi è particolarmente sviluppato e vi regala soddisfazioni inaspettate.