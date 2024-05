Oroscopo di oggi 11 maggio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 La vostra sensibilità sa suggerirvi cosa è meglio fare in certe situazioni: se capite che la ritirata è onorevole, non ha senso insistere oltre. Un vento frizzante questo ingresso della Luna in Cancro, che scaccia la pigrizia e solleva il morale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il transito della Luna nel vostro cielo comporta, per oggi, più fastidi che altro: la quadratura a Marte in Ariete infiamma l’aria tutt’intorno. Per dichiarare un sentimento finora nascosto, non bastano un fiore e un biglietto, serve qualcosa di più.

Leone. 23/7 – 23/8

Del vostro carattere è assai da apprezzare il carisma impareggiabile, a patto che non si trasformi in prevaricazione delle esigenze altrui. Le trattative delicate, quelle da affrontare come un duello in punta di fioretto, lasciatele perdere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il sestile della Luna corrisponde a qualche momento di buonumore, magari in compagnia di chi vi vuole bene. Un sabato allegro, tutto da godere. Le critiche di un amico non vi offendono, anzi aprono in voi una riflessione costruttiva su come crescere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un problema inatteso giunge per posta o messaggio, rovinando un po’ i piani per il weekend. C’era da aspettarselo, con la Luna in quadratura. Cercate di ridurre gli impegni al minimo, ritagliandovi così del tempo per il riposo fisico e mentale.