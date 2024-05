Oroscopo di domani 12 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 12 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 12 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Sale la tensione in famiglia, con la Luna in Cancro: per fortuna l’intervento tempestivo di un parente impedisce alla situazione di degenerare. Se state provando a conquistare qualcuno, dovrete attraversare un campo minato, ma vale la pena tentare. Toro. 21/4 – 20/5 Fuochi d’artificio sopra la vostra testa, oggi, con la Luna che stringe rapporti con Venere, il Sole e Urano nel segno. Un evento da ricordare! Avete a disposizione gioia di vivere, programmi entusiasmanti e iniziative cui è impossibile dire di no. Gemelli. 21/5 – 21/6 Potreste sentirvi irascibili e far uscire una parola di troppo: utilizzate questo come campanello d’allarme per capire cos’è che non vi soddisfa. Costruite una palizzata intorno a un vostro progetto, per evitare gli sguardi di curiosi e invidiosi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Che spettacolo questa domenica! Venere, Saturno, Urano e persino il Sole si contendono il ruolo di partner galanti per la Luna nel vostro cielo. Ponderate bene, per prendere decisioni importanti che riguardano il vostro futuro e le vostre finanze. Leone. 23/7 – 23/8 È il caso di stare tranquilli e di godervi la giornata festiva. In caso di intoppi, tutto si appiana con l’intervento di una persona esperta. L’eccentricità è il lasciapassare per entrare ovunque vogliate. Vi piace stupire, rapire l’attenzione. Vergine. 24/8 – 22/9 Alle intuizioni, senza dubbio di livello, andrebbero fatti corrispondere il pragmatismo e un appoggio finanziario per far decollare il progetto. Siete naturalmente predisposti alla vita di coppia, pur sapendo bene quanti compromessi essa comporta. Bilancia. 23/9 – 22/10 Se avete dato la vostra parola, non c’è nulla che possa farvi cambiare idea, nemmeno la Luna in quadratura che le prova tutte per ostacolarvi. Essere in una relazione, che sia di lavoro o sentimentale, significa condividere, non prevalere sull’altro.