Oroscopo di domani 13 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 13 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 13 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La quadratura della Luna ha il suono sinistro di una bomba a orologeria: se non esploderà entro la mattina, potrete tirare un bel sospiro di sollievo. Le opportunità nel lavoro ci sarebbero pure, ma per coglierle serve una prontezza che ora non avete. Toro. 21/4 – 20/5 In sestile a Giove, la Luna in Cancro promette novità. In ambito professionale sarete in grado di dimostrare il vostro valore, guadagnando consensi. È il momento di allargare il raggio degli interessi, delle esperienze, per dare spazio alla creatività. Gemelli. 21/5 – 21/6 Non è ancora il tempo della raccolta: i semi che avete piantato stanno crescendo, ma serve maggiore pazienza e continuità. Il futuro, però, è roseo. L’atteggiamento di un collega potrebbe risultarvi sgradito. Invece di lanciare frecciatine, parlategli.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna fa e disfa, trovando accordi con Giove e Nettuno, ma al tempo stesso lanciando sguardi disarmonici a Mercurio: una partita emozionante. Se riuscirete ad essere schietti e sinceri, chi vi è davanti apprezzerà, anche se la verità non è piacevole. Leone. 23/7 – 23/8 Fate leva sulla determinazione, per piegare le resistenze. Nel pomeriggio la situazione evolverà e potrete finalmente mollare un po’ la presa. Mantenete un comportamento consono e non travalicate mai il buonsenso: essere leader significa ben altro. Vergine. 24/8 – 22/9 Nulla accade per caso, quindi se vi imbatterete in una vecchia conoscenza, il merito sarà della Luna: ciò che avverrà dopo, invece, dipenderà solo da voi. L’obiettivo è che il vostro valore venga riconosciuto in pubblico. Sentite di meritare una gratificazione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Facile intuire che al risveglio, con tale configurazione astrale, capeggiata dalla Luna in Cancro, il vostro spirito sia sottoposto a molte provocazioni. Nei rapporti con i colleghi cercate la collaborazione, piuttosto che incaponirvi in azioni solitarie.