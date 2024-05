Oroscopo di oggi 14 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Se chi vi è vicino, nonostante le ripetute sollecitazioni, dimostra di non possedere il coraggio di impegnarsi davvero, meglio metterci un punto. Avete i numeri e i modi per realizzare qualcosa di importante, ma dovete essere i primi a crederci.

Ariete. 21/3 – 20/4 Il positivo trigono a Marte nel vostro segno della Luna in Leone accresce l’acutezza e vi permette di formulare giudizi con maggior lucidità. Seppur non sia una vostra dote innata, oggi riuscite a sfoderare un’insolita attenzione per i dettagli.

Cancro. 22/6 – 22/7

La vostra storia personale è una raccolta di episodi da cui potete trarre molti insegnamenti. L’esperienza è un tesoro dal valore inestimabile. Aprite cuore e mente, lasciate entrare la luce, e vedrete che sarete colti da idee e intuizioni importanti.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna che transita nel vostro cielo e il suo trigono a Marte, vi trasformate in una sorta di locomotiva che accelera e arriva lontano. Quella di oggi è una configurazione ideale per dedicarvi all’amore, non soltanto in senso platonico.

Vergine. 24/8 – 22/9

È interessante analizzare le proprie debolezze, scherzarci sopra magari con l’aiuto di un amico fidato: può essere un momento di crescita vera. Studiate, approfondite, accrescete le vostre competenze. Solo in questo modo sarete insuperabili.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non amate camminare fuori dal seminato, eppure a volte trasgredire alcune regole vi farebbe capire che non esiste un solo modo, una sola via. Essere al centro dell’attenzione vi mette in difficoltà, voi preferite restare lontano dai riflettori.