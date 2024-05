Oroscopo di domani 16 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 16 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 16 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 I cambiamenti vi piacciono, almeno sulla carta: nella pratica poi vi mostrate molto più attaccati alla routine di quanto vi piaccia pensare. Datevi da fare, se vi interessa un ampliamento dei contatti lavorativi fuori provincia o più lontano. Toro. 21/4 – 20/5 Nessuna difficoltà nel destreggiarvi in situazioni diverse, oggi che la Luna passa in Vergine e vi fa sentire agili e scattanti come gazzelle. Mercurio espande il lato più socievole del vostro carattere: sapete parlare e lo fate con i toni giusti. Gemelli. 21/5 – 21/6 Se cercavate l’occasione di mettervi alla prova, state per essere accontentati: dimostrate di avere coraggio e di non temere niente e nessuno. Un comportamento del partner vi urta: piuttosto che lasciar correre e covare risentimento, parlatene.

Cancro. 22/6 – 22/7 L’orgoglio è una caratteristica umana, comprensibile e persino apprezzabile in determinati contesti, ma non deve mai accecare. Ci vuole umiltà. Il sestile della Luna in Vergine vi invita a lasciar perdere le polemiche e a focalizzarvi sull’azione. Leone. 23/7 – 23/8 L’energia creativa non viene in soccorso, lasciandovi a metà del guado proprio mentre dovreste completare quel progetto. Pazienza, finirete domani. Se avete necessità di concentrarvi, spegnete il cellulare, chiudete i social e allontanatevi dal rumore. Vergine. 24/8 – 22/9 Bello il transito della Luna nel vostro cielo, che con il trigono a Mercurio in Toro, certifica un momento assai interessante per la vita sociale. Il lavoro arretrato è pesante, ma oggi siete in grado di chiedere aiuto e trovare validi collaboratori. Bilancia. 23/9 – 22/10 Le emozioni sono continuamente messe sotto attacco dagli eventi che si rincorrono confusamente: questo vi destabilizza, ma avete la pelle dura. Se non avete ancora pensato alle prossime vacanze, ragionarci insieme sarà un bel test di compatibilità.