Oroscopo di domani 17 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Lo schiaffo della Luna in Vergine non fa male veramente, ma può servire a uscire dal torpore e a riprendere il controllo della situazione. Quando una cosa non va, invece di voltarvi dall’altra parte, sarebbe più opportuno provare a cambiarla.

Toro. 21/4 – 20/5 Agli imprevisti rispondete giocando la carta della Luna in Vergine, che fornisce lucidità. In amore invece avete Venere, un successo assicurato. L’economia viaggia a vele spiegate, grazie agli accordi che avete faticosamente concluso di recente.

Ariete. 21/3 – 20/4 Un dubbio inquina questa giornata, chi vi è vicino se ne accorge e cerca di spronarvi a parlarne. Aprite il cuore, vi farà sentire meglio. È richiesta diplomazia, in quantità notevoli, per non cadere nelle provocazioni di un collega invidioso.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Ci vuole molto coraggio per puntare al gioco: questo vale ancora di più, se ad essere sul piatto è il futuro della vostra vita professionale. Di fronte a un bivio, scegliete la strada meno battuta. Avete talento e capacità per arrivare in fondo.

Vergine. 24/8 – 22/9 Innovazione è la parola d’ordine di oggi, suggerita dalla Luna nel segno e dalle sue alleanze. Soprattutto in amore, date spazio alla fantasia. Mostratevi propositivi, reattivi a cogliere i suggerimenti involontari, a leggere il linguaggio non verbale.

Leone. 23/7 – 23/8 Non esiste solo il lavoro: cercate di liberarvi un po’ prima e dedicatevi ad ascoltare il partner, che da tempo invia segnali e richieste d’aiuto. Se vi muoverete secondo metodi personali e principi autentici, non avrete mai niente da rimproverarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un viaggio su cui avete investito molto in termini di aspettative vi soddisferà, dando tra l’altro prova della vostra infallibile organizzazione. Per risolvere una questione spinosa, prendetevi il tempo che occorre: con la fretta non si ottiene granché.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il sestile della Luna in Vergine aiuta a sgomberare il campo dai qui pro quo e ad assumere una posizione stabile, con cui respingere ogni critica. Nel sociale siete attivi e dinamici. Le conseguenze sono buone, sia in termini di risultati sia di emozioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il vostro equilibrio impermeabile è incrinato dalla Luna in Vergine: non sarà facile conservare la serenità, mentre tutto intorno pare incepparsi. Se state lavorando a un avanzamento nella carriera, giocate in difesa ed evitate di compiere mosse false.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le tensioni si sciolgono come neve, sotto lo sguardo della Luna in trigono. D’altronde avete ormai imparato come prevenire e disinnescare. Incontrate tanta gente: chissà che fra loro non ci sia anche quella persona che state cercando da un po’.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mettete un punto, riflettete! Scorrere mentalmente tutta la collezione di esperienze passate si rivelerà utile per pianificare un futuro al top. I programmi si possono aggiornare e migliorare strada facendo. Una critica non è certo un fallimento.

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi rendete pienamente conto che c’è qualcosa che non gira come dovrebbe, o come vorreste. La Luna in opposizione vi obbliga ad aggiustare il tiro. Per un’economia produttiva, è necessario un ambiente di lavoro non inquinato da gelosie e competizioni.