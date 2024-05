Oroscopo di domani 18 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 18 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 18 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Arriva un momento in cui è necessario passare dalle potenzialità agli atti, dalle idee alla concretezza. Serve solo un pizzico di sfrontatezza. I risultati che otterrete non saranno importanti solo per il portafogli, ma soprattutto per lo spirito. Toro. 21/4 – 20/5

Oggi parlate una lingua universale, tutti vi capiscono al volo e seguono le vostre indicazioni. Merito della Luna in Vergine, del Sole e di Giove. Il rischio di mettere troppa carne al fuoco non vi sfiora nemmeno: avete idee, modi e soprattutto... fame! Gemelli. 21/5 – 21/6

Poggiando su una solida organizzazione, tutto si può affrontare e risolvere, anche un carico di impegni imprevisti che vi piove addosso dal nulla. Mai dare per scontato il legame affettivo. L’altro può avere un momento di smarrimento: siate presenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Ancora qualche ora in compagnia della Luna in Vergine e del suo influsso positivo: si susseguono conferme e ottimi punteggi a scuola e sul lavoro. Loquaci e spigliati come non mai, se siete in cerca di compagnia, potrete attirare sguardi speciali. Leone. 23/7 – 23/8

Oggi non potete prendervela con la sfortuna, se vi siete alzati con il piede sbagliato. Piuttosto, fate un’analisi sull’origine di questo nervosismo. Dovreste imparare a liberarvi della diffidenza e del risentimento, prima di rivolgervi a qualcuno. Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna in trigono al Sole e a Giove spinge in alto l’umore e vi lascia capire che sarà una mattinata piena di buone intenzioni e di immense possibilità. Fiutate con largo anticipo qualsiasi trabocchetto e sventate il pericolo, con efficienza e precisione. Bilancia. 23/9 – 22/10

Dopo un inizio in sordina, la giornata va migliorando alla luce degli spostamenti astrali. Gettate le basi per un fine settimana costruttivo. Se qualcuno punzecchia il vostro orgoglio, è per provocare una reazione, vedere di che pasta siete fatti.