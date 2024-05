Oroscopo di oggi 19 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Ecco il passaggio della Luna in Bilancia, ed è amore a prima vista! Badate al sodo, non sprecate tempo dietro a cose che non vi rendono felici. Finalmente si dilegua quella strana sensazione di essere sempre sotto l’occhio dei critici più feroci.

Ariete. 21/3 – 20/4 Meglio seguire la prescrizione della Luna in Bilancia, opposta a Marte nel vostro segno: stare alla larga dallo stress, dall’agitazione, dagli sforzi fisici. Per migliorare l’intesa con il partner, servirebbe un pizzico d’impegno e comprensione da parte vostra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il quadrato della Luna in Bilancia accresce l’insoddisfazione: gli orizzonti restano lontani, mentre il coraggio per raggiungerli non lo trovate. Non potete permettervi cali di tensione: tutti si aspettano da voi ritmo e puntualità, senza sconti.

Leone. 23/7 – 23/8

Sedetevi intorno a un tavolo con le persone migliori che conoscete, e cercate un colloquio chiarificatore. La loro visione sarà molto preziosa. Godervi la serata a uno show di teatro, danza, o al cinema, ravviverà la coppia con pensieri allegri.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ci sono i presupposti per una domenica lieta e rilassata, a condizione che riusciate a liberarvi di quel pensiero che ultimamente vi ossessiona. Non perdetevi in interminabili questioni di principio, piuttosto concentratevi sul da farsi e agite.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’opposizione della Luna nel vostro cielo a Marte potrebbe tradursi in debolezza: se servisse quel balzo in più, potrebbe mancarvi lo spunto. Gioia per un incontro inaspettato. Parlando, scoprirete che esiste chi riesce a capire le vostre emozioni.