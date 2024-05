Oroscopo di oggi 21 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 21 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Con gli astri che hanno altro a cui pensare, oggi pare arrivato il momento di prendervi una pausa e di dedicarvi soltanto a quello che vi piace. Traete vantaggio da situazioni che non sembravano interessanti. Il segreto? La vostra determinazione. Toro. 21/4 – 20/5

La necessità di nuove relazioni e di contatti che rompano la solita routine resta ancora insoddisfatta, a causa della Luna in Scorpione opposta a Mercurio. Attenzione agli orari: per un imprevisto, rischiate di arrivare in ritardo e vedere il treno andarsene. Gemelli. 21/5 – 21/6

Sentire la fiducia e l’affetto di chi vi è accanto è fondamentale. Potrete prendere decisioni importanti, che coinvolgono anche la famiglia. Siete in grado di sintonizzarvi, con la vostra intuizione più sottile, su qualsiasi lunghezza d’onda.

Cancro. 22/6 – 22/7

Di colpo, con il transito della Luna nel segno amico dello Scorpione, il divario fra le aspettative ottimistiche e la realtà si riduce drasticamente. Non ci sono rivali, né in amore né sul lavoro, che sappiano tenere il passo quando decidete di correre. Leone. 23/7 – 23/8

Vi augurate un avanzamento sul piano professionale, ma la quadratura della Luna in Scorpione predica pazienza e invita a non aspettarvi troppo. Nei vostri discorsi c’è spesso un po’ di contraddizione intrinseca, che non sfugge ai vostri detrattori. Vergine. 24/8 – 22/9

Delimitate gli spazi e fate in modo che nessuno abbia a mettere in dubbio la vostra autorità all’interno di questi. Siate autonomi e maturi. La fortuna corrobora l’intuito: una situazione che sembrava disperata volge improvvisamente al meglio. Bilancia. 23/9 – 22/10

Si può parlare di una giornata piuttosto serena, senza terremoti interiori né accadimenti da segnare sul calendario. Una mail suscita curiosità. Ci sono giorni in cui il silenzio è il miglior alleato: parlare non farebbe che guastare la serenità.