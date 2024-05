Oroscopo di oggi 22 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Una giornata che offre occasioni importanti, specie se state cercando di costruirvi uno status duraturo e appagante di armonia interiore. In serata spesso subentra la stanchezza: questo non giova al rapporto di coppia, che merita di più.

Toro. 21/4 – 20/5 La Luna opposta a Urano sembra trasformare le vostre parole in una lingua incomprensibile: voi dite una cosa, ma tutti capiscono il contrario. Quest’oggi le stelle caldeggiano una sospensione negli affari, suggerendo un momento di riflessione.

Ariete. 21/3 – 20/4 Un amico chiede il vostro aiuto: inizialmente rispondete di non avere tempo, ma poi vi mettete una mano sulla coscienza e correte in suo soccorso. Lo spirito d’osservazione è stato spesso il vostro punto debole, ormai avete imparato a fare senza.

Oroscopo di oggi 22 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Vergine. 24/8 – 22/9 Se avete in programma un aperitivo, una cena o semplicemente un incontro, indossate un bell’abito e soprattutto il vostro sorriso più smagliante. Al capo che critica molti dei metodi che utilizzate, opponete con convinzione la forza dei risultati.

Leone. 23/7 – 23/8 La Luna ancora oggi indugia nello Scorpione, creandovi non pochi grattacapi. Sembra che qualcuno si diverta a stuzzicare il vostro orgoglio. La gelosia, intesa come senso del possesso, è infantile: o vi controllate, o finirete per rovinare tutto.

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna in Scorpione non assicura che tutto fili liscio, bensì che voi abbiate sempre lo spirito giusto e la risposta pronta per ogni situazione. Ogni circostanza, anche quella più delicata, si gestisce grazie alla professionalità e all’intuito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In accordo con Saturno, la Luna influisce positivamente sul vostro umore, lanciandolo in orbita. Ci sono lo spazio e il tempo per la creatività. All’ordine del giorno la ripresa di un progetto ambizioso, che si era bloccato, ma che ora può rinascere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Forzare la mano ha senso, soltanto se siete sicuri di avere le carte per giocarvela: se si tratta di un bluff, invece, rischiate una pessima figura. L’abilità manuale e pratica non è il vostro forte, ma quando si tratta di ragionare, non temete rivali.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna resta un ultimo giorno in Scorpione, dandovi modo di approfittarne per ottenere qualcosa di buono. Serata allietata da una visita. Tenete le bollette e altri impicci fuori dalla camera da letto. Lì siate solo voi due, senza interferenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Il trigono del Sole in Gemelli con Plutone nel vostro cielo porta lucidità e intraprendenza, per individuare l’obiettivo e poi raggiungerlo. Se volete essere accettati per ciò che siete, dovete mostrare comprensione quando è il vostro turno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un messaggio inaspettato non fa vibrare soltanto il telefono, ma anche il cuore: palpitazioni, pressione che sale, emozioni che riaffiorano. Il complesso equilibrio che avete costruito si basa sulla stima e sul dialogo, quindi non conosce crisi.