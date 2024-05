Oroscopo di domani 24 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 24 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di domani 24 maggio 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Il trigono della Luna a Marte nel vostro cielo ha ripercussioni per quanto riguarda l’energia, che torna a pervadervi come un fiume in piena. Quando si parla di andare all’estero per un periodo, siete affascinati: è il caso di valutarlo seriamente.

Toro. 21/4 – 20/5

Proposte e idee innovative giungono alla vostra attenzione, in fondo però in questo momento cambiare vi spaventa più che restare lì dove siete. Invadere spazi che non vi competono è una mancanza di rispetto che può scatenare diverse proteste.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’opposizione della Luna in Sagittario, pure se sotto lo sguardo di Marte in Ariete, verranno penalizzate di più la lucidità e la forma fisica. Gli impegni sono molti, non ha senso accollarvi un carico supplementare per far bella figura con il capo.