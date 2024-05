Oroscopo di domani 28 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 28 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 28 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Martedì senza troppe emozioni. Niente va storto, a dire la verità, ma non si vede nemmeno quel miglioramento che state aspettando da un po’. Fra colpi bassi e promesse di non farlo più, la vostra storia sta attraversando un periodo d’instabilità. Toro. 21/4 – 20/5

La Luna mette la zavorra alla giornata, portando con sé notizie tutt’altro che incoraggianti. Farsi prendere dallo sconforto non serve a nulla. Se non siete innamorati, non continuate a prendervi in giro. Ci avete provato, ma non ha funzionato. Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna che entra in Acquario, e manda messaggi affettuosi a Venere e al Sole, è un toccasana per le storie d’amore, che siano ai primi passi o più datate. Con la testa che vola sulle ali del sentimento, concentrarvi sulla carriera è un’impresa davvero ardua.

Cancro. 22/6 – 22/7

Quello che vi aspetta dipende dal vostro atteggiamento: se riuscirete a conservare giovialità e gentilezza, sarete ripagati con la stessa moneta. In certi momenti l’atmosfera al lavoro si incupisce, ma a voi basta una battuta per sdrammatizzare. Leone. 23/7 – 23/8

La conquista dello spazio vitale nell’attività è basilare per sopravvivere in un ambiente così competitivo e spietato. Gli astri oggi non aiutano. Nessuno può rimproverarvi la mancanza di serietà: avete tenuto il timone pure nelle circostanze più dure. Vergine. 24/8 – 22/9

Non pregiudicate i vostri programmi per colpa di un po’ di stanchezza. Potete comunque rallentare i ritmi e andare ugualmente dove desiderate. Se siete centrati solo sulle vostre aspettative personali, significa che non siete pronti per una storia. Bilancia. 23/9 – 22/10

Il passaggio della Luna in Acquario scioglie l’ansia come una candela di cera, restituendovi il controllo. Rimettetevi prontamente in cammino. Quando capita l’occasione di andare a fare esperienza, vale la pena di rifletterci non una ma cento volte.