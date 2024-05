Oroscopo di oggi 29 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 29 maggio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 29 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Dove non arrivate di persona potete sempre chiedere a qualcuno che sa come fare. La Luna e Marte vi rendono degli interlocutori seri e credibili. Non mancano le idee e non è nemmeno assenza di preparazione, semmai è una questione di strumenti. Toro. 21/4 – 20/5

Vi aspettano salite interminabili, sarà come scalare una montagna: colpa della Luna in quadratura a Mercurio e Urano, che non vi agevola affatto. Di fronte a certi dubbi, prendetevi il tempo per fare chiarezza. Inutile continuare a far finta di niente. Gemelli. 21/5 – 21/6

Ringraziate le stelle per l’apporto ricevuto, ma al tempo stesso siete consapevoli che se avete conquistato qualcosa, è per l’impegno profuso ogni giorno. Di certo non vi fanno difetto la determinazione e la voglia di stare bene, con la Luna in Acquario.

Cancro. 22/6 – 22/7

Guardando la vita con ottimismo, non potete non notare che c’è ancora del lavoro da fare per migliorare le relazioni sociali e le amicizie. Scacciate dalla mente rapidamente i tarli fastidiosi che vi fanno sentire in colpa o non all’altezza. Leone. 23/7 – 23/8

Poche opportunità con la Luna all’opposizione in Acquario, ma quel minimo spazio di manovra lo dovrete sfruttare fino all’ultimo centimetro. I parenti non accettano il vostro ultimo progetto, ma se voi ci credete, andate avanti senza paura. Vergine. 24/8 – 22/9

Un collega ha finalmente deciso di schierarsi con voi, cambiando gli equilibri all’interno del gruppo e dando peso alle vostre rivendicazioni. Il partner sa bene che siete sulla stessa barca, per quanto riguarda le finanze, perciò vi sostiene. Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie al buon trigono della Luna, quest’oggi vi sarà permesso di tenere aperti tutti i fronti che vi interessano, senza trascurarne nessuno. Sapete ormai bene che un insuccesso non è la fine del mondo, ma solo un pit stop utile e necessario.