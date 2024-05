Oroscopo di domani 30 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Con il disequilibrio portato dalla Luna in Pesci in aspetto nefasto a Giove, a Venere e al Sole, oggi potrete cadere in numerose contraddizioni. Nonostante capacità e preparazione, gli errori di valutazione capitano e non si possono nascondere.

Toro. 21/4 – 20/5 Un inciampo o contrattempo che si risolvono senza conseguenze, grazie alla Luna in sestile, possono diventare lo spunto per una riflessione costruttiva. Provate a confidarvi più profondamente con il partner. L’irritabilità e il nervosismo così svaniranno.

Ariete. 21/3 – 20/4 Siete voi i primi a stupirvi di quante cose si possono portare a termine in una giornata, se l’umore è positivo e la testa del tutto libera da intralci. Non occorrono rivoluzioni drastiche: basta puntare su ciò che già avete e farlo funzionare meglio.

Vergine. 24/8 – 22/9 Una giornata con l’opposizione della Luna in Pesci: non riceverete aiuti e dovrete cavarvela da soli, anche quando le forze inizieranno a crollare. Salvare ciò che si può e disfarsi di tutto il resto: di fronte a un fallimento, è l’unica scelta possibile.

Leone. 23/7 – 23/8 Il metodo potrebbe differire rispetto a quello dei colleghi, ma l’importante è che operiate tutti in sinergia per le stesse finalità, non importa come. Se nel lavoro è bene esplorare l’ignoto, in amore conviene non rischiare e tenersi stretto ciò che si ha.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sotto un cielo in pieno fermento, con la Luna in trigono indebolita però da un Marte bellicoso, cercate di accontentarvi senza strafare. L’atteggiamento passivo-aggressivo non porta nulla di buono: se avete voglia di lamentarvi, parlate.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La difesa di uno spazio interiore non significa custodire gelosamente il vostro vissuto, ma avere un’identità forte e non temere il confronto. In trigono, la Luna favorisce ogni tipo di comunicazione. Adattare i programmi agli impegni non vi pesa.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Il quadrato della Luna in Pesci potrebbe pregiudicare l’esito di un dialogo, che speravate essere pacificatore e che invece porta allo scontro. La vita di coppia è appesantita da discussioni su questioni superflue e senza alcuna importanza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La Luna in Pesci elargisce doni: l’impulsività si trasforma in intuizione, mentre ciò che sembrava un azzardo diventa un ottimo investimento. Dove l’abilità pratica non arriva, si può sempre sperare in un colpo di genio per risolvere un problema.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sempre in prima linea, quando c’è da accogliere una novità: confrontarvi con qualche piccolo imprevisto non vi spaventa, fa parte del gioco. Non è il momento di passare alle cose concrete: per il momento, i progetti restano nella vostra testa.

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna nel segno, per via di Giove, Venere e del Sole, non corrisponde all’abbondanza di opportunità che ci si poteva legittimamente aspettare. Abbandonate i sogni irrealizzabili, altrimenti vi risulterà sempre difficile costruire qualcosa di buono.