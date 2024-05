Oroscopo di domani 31 maggio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Schivando a fatica i dardi infuocati della Luna in Pesci e di Saturno in quadrato, l’atmosfera risulterà movimentata, al limite dello sfiancante. Non occupatevi di troppe cose insieme: è necessario procedere con ordine, metodo e senza fretta.

La congiunzione fra Mercurio e Urano nel vostro cielo vi esalta: non c’è occasione migliore per affrontare un annoso discorso e risolverlo. Tenete il partner sulle spine con la promessa di qualcosa di speciale, in un mix di gioco e fantasia.

Il mese si conclude con una giornata produttiva. C’è odore di cambiamento nell’aria: è giunta l’ora di avviare contatti nuovi e di fare colloqui. Ciò che avete seminato, in termini di impegno e di studio in questi anni, inizia finalmente a maturare.

Una notizia inaspettata vi mette alle strette: se avete mantenuto un segreto, per quieto vivere più che per malizia, ora vi tocca vuotare il sacco. Avete bisogno di nuove idee: aprite metaforicamente la porta, e fate entrare intuizioni e possibilità.

La maggior parte delle stelle, a partire dalla Luna nei Pesci, mina il vostro equilibrio. Per non pensare e distrarvi, dedicatevi ad attività domestiche. La compagnia di persone con cui avete intesa potrebbe aiutarvi a tenere la mente al riparo dalla tristezza.

Sarebbe bello se ogni giorno portasse una pioggia di sorprese. La vita non è un romanzo o un film, perciò possono esserci anche momenti normali e noiosi. Con le temperature in aumento, riuscirete a curare l’alimentazione e a sentirvi meglio con il vostro corpo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna in combinazione favorevole vi dà una scossa, rimettendo in movimento quel flusso di vivide sensazioni che sembrava essersi arrestato. È arrivata l’ora della rivincita: colpite con destrezza, ma anche con intelligenza, lasciando il segno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Che meraviglia, quando un incontro, una canzone o un profumo vi riportano indietro! Peccato che non siate più in quel passato magico e idealizzato... Sulla Luna in Pesci non si può contare, se la vostra ambizione è quella di stare sereni e tranquilli.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Stop all’impazienza, alla fretta di concludere! Non sobbarcatevi un carico eccessivo, che sia fisico, mentale o finanziario, se non volete vacillare. L’amore non è sempre scoppiettante, ma voi saprete trarre godimento anche da una situazione statica.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata si presenta come animata da una leggera brezza che porta con sé eventi piacevoli. In serata, un evento mondano vi farà divertire. Le incombenze del vostro lavoro sono ripetitive ma gestibili, se le affronterete con lo spirito giusto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un passatempo, poco più di un gioco, si sta trasformando in un’opportunità professionale. Sarebbe fantastico far collimare dovere e piacere. La Luna nel vostro cielo tocca i tasti giusti e vi spinge avanti. Date un seguito all’immaginazione.