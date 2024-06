Oroscopo di oggi 1 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Fantasie sulle vacanze, ideali condivisi con gli amici, una storia d’amore in fase di conquista che vi riempie il cuore di aspettative e di brio. Che concerto di aspetti gioiosi solca il vostro cielo! Entusiasmo e calore balzano in primo piano.

Toro. 21/4 – 20/5 Giornata positiva per la comunicazione con il prossimo. Il coinvolgimento con la dolce metà è forte, ma siete in balia di incontrollabili gelosie. Facendo leva sulla complicità, troverete il partner malleabile e disponibile ad ascoltare le vostre esigenze.

Ariete. 21/3 – 20/4 L’amore occupa un posto importante nei vostri pensieri, ma non avete ancora le idee chiare. Voglia di nuove esperienze, curiosità e viaggi. Per i single sono possibili note frizzanti, qualche schermaglia maliziosa, un gioco piacevole e disimpegnato.

Cancro. 22/6 – 22/7 Non rimuginate su un episodio poco chiaro: è il momento giusto per chiedere una spiegazione, che, vedrete, sarà molto tranquillizzante. Tenete conto delle opinioni altrui, ma mantenete la vostra autonomia di giudizio. Slanci creativi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per sistemare alcuni dettagli pratici del lavoro, potrete contare su un aiuto esterno che farete bene ad accettare. Nuovi sbocchi per la carriera. Fidatevi delle vostre intuizioni e non date troppo credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Proponetevi, presentate le vostre idee, mettete in atto quello che pensate! Il successo può essere dietro l’angolo. Siete in vena di coccole. Viaggi. Amanti dell’avventura e della conquista, ma allergici alla corda al collo, troverete ciò che fa per voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Reazioni sproporzionate a persone e situazioni. Un’organizzazione di ferro mette in scacco gli eventuali imprevisti e a tacere i detrattori. Decisioni prese senza riflettere, ma per fortuna con ripercussioni trascurabili sull’andamento futuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Concentratevi sull’attuazione dei progetti e sugli aspetti finanziari delle iniziative, curando bene i dettagli e non lasciando niente al caso. Strage di cuori assicurata. Considerate, però, che stavolta chi accende il fuoco rischia di bruciarsi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli astri provano a farvi superare le difficoltà. Iniziative per incrementare le entrate o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. Riflessi pronti e capacità di focalizzare l’obiettivo, per non sbagliare bersaglio. Armi quasi infallibili.