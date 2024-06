Oroscopo di domani 2 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Oggi la Luna di Fuoco vi spalanca nuove prospettive. La vita appare piena di promesse: elettrizzante, dinamica, imprevedibile come voi. Se l’amore c’è, è una fonte di allegria e complicità, frizzante come una bollicina di annata speciale.

Vergine. 24/8 – 22/9 Fuori siete lo specchio della tranquillità, ma dentro covate curiosità inconfessate che forse il partner sarebbe felice quanto voi di soddisfare. Giorno di tranquilla routine e in alcuni casi anche di lavoro extra o volontario. L’ozio non fa per voi.

Leone. 23/7 – 23/8 In trigono al vostro segno, la Luna di Fuoco dinamizza piacevolmente l’atmosfera, regalandovi nuove idee e opportunità inattese. Al centro della scena l’amore, garantito da Venere che oggi non pone interrogativi, ma offre carezze.

Cancro. 22/6 – 22/7 La focosa Luna in Ariete vorrebbe imporvi un ritmo frenetico. Giustamente non le date corda: oggi è un dì di festa, potete prendervela comoda. Dopo aver corso a perdifiato per l’intera settimana, avete un solo desiderio: staccare la spina e riposare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La fortuna assiste chi commercia e chi viaggia. Per tutti gli altri, la domenica scorre senza ambasce e senza scoppiettanti fuochi d’artificio. Se siete stati precettati per il turno festivo, dovrete lavorare, ma le ricompense non mancheranno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un trigono di Fuoco griffato dalla Luna in Ariete rimette in pista i single e in pace gli accoppiati. Dopo una fase di stanca, Cupido... rilancia. Bello, quando la vita vi sorride, il partner è in buona e gli amici vi coinvolgono in imprese avventurose.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vi secca, quando qualcuno pretende di darvi ordini, ma “conoscete i vostri polli”, li lasciate parlare, e poi fate come sempre di testa vostra. Rimescolio interiore per un incontro con un ex. Ormai è storia passata, ma qualcosa vi smuove ancora...

Acquario. 21/1 – 19/2

Che bella cosa, una giornata di sole! Con la Luna in Ariete, le temperature si alzano e superano la media. Siete l’immagine del buonumore. Lanciati, anzi lanciatissimi nella movida di una calda domenica, fra incontri fatali e divertimenti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per l’amore è un periodo inquieto, oggi però, a prescindere da tutto, avete stabilito che chi vi vuole vi cerca e chi non vi vuole non vi merita. O no? Un sogno può finire lasciandovi l’amaro in bocca, ma la realtà è mille volte meglio della fantasia.