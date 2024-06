Oroscopo di domani 5 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Mettete all’angolo la malinconia, e preparatevi a vivere emozionanti sorprese. Facce e luoghi nuovi saranno un balsamo per l’umore. I nodi non si sciolgono su due piedi, ma una rinnovata fiducia può rivestire tutto di una luce diversa.

Toro. 21/4 – 20/5 I transiti in atto indicano un buon momento per rinnovare l’arredamento o rendere più confortevole la casa. Tempo di modificare anche le abitudini. Elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per raggiungere i traguardi sperati.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Mettendo in mostra le vostre qualità, la diplomazia e la flessibilità, non vi sarà difficile riscuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. L’amore oggi non è una pena, ma una gioia del cuore, da vivere con spensieratezza senza pensare al domani.

Leone. 23/7 – 23/8 Disposizione di spirito allegra e leggera. Riscontri in società, affari a gonfie vele. Appuntamenti, visite, telefonate e messaggi affettuosi. Potrà esserci una lieta sorpresa. Un amore torna dal passato remoto per ridiventare un dolce presente.

Cancro. 22/6 – 22/7 Avrete le antenne dritte e pronte a captare emozioni, pensieri e stati d’animo altrui, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni. Esigenza di interiorità che si esprime anche a livello fisico. Spazio al relax, a letture significative.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Abbiate cura dei vostri rapporti interpersonali, cercando di essere più diplomatici possibile, per non suscitare gelosie e rivalità prive di senso. Perfezionismo e capacità organizzativa troveranno soluzioni rapide a piccoli problemi pratici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna dall’altra parte del cielo vi suggerisce di guardare la realtà non alla luce delle emozioni, ma con la massima lucidità mentale. Attingete a piene mani a tutta la vostra riserva di ottimismo, per superare un momento d’impasse.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Prestate attenzione, nella carriera qualcosa non gira nel solito modo o forse siete distratti, troppo svagati. Una buona occasione per fare ordine. Nel tempo libero dedicate attenzioni a voi stessi. Ultimamente avete trascurato le vostre esigenze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Mercoledì in ottimismo e allegria. Gite, nuove conoscenze e iniziative entusiasmanti. In amore si balla un minuetto con cambi di dame e cavalieri. Eventi culturali, divertenti riunioni con gli amici, concerti e spettacoli assolutamente da non perdere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Disguidi in relazione a spostamenti e comunicazioni. In società non indulgete nel piacere di stupire, gettando ombre sulla vostra immagine. Combattuti fra passioni che ritornano e il timore di dare un calcio alle sicurezze per qualcosa di vago.