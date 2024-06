Oroscopo di domani 6 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Oroscopo di domani 6 giugno 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 6 giugno 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Armonica a Venere, la Luna in Gemelli mette in luce il lato più spigliato, più intraprendente del vostro carattere. Socievolezza in rialzo. Pronti a divertire e divertirvi, sfoggiate uno charme irresistibile capace di affascinare chiunque vi avvicini. Toro. 21/4 – 20/5 Un buon momento per sfruttare i transiti favorevoli, utili per stringere alleanze con persone fidate o per la compravendita di immobili. Proponete progetti di collaborazione, cercate l’appoggio e il sostegno altrui, troverete le porte aperte. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna e Venere nel segno potranno accompagnarvi verso un’atmosfera serena, a condizione di non dare troppo ascolto al grillo parlante dentro di voi. Riuscite a focalizzare i problemi e a risolverli, potendo contare su qualcuno pronto a darvi una mano.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una lieve inquietudine, che non riuscite a comprendere e che a tutti gli effetti sembra non abbia motivo di esistere. Indagate a fondo! Una dose d’introspezione e l’interesse per questioni trascendenti potrebbero aiutarvi in questo momento. Leone. 23/7 – 23/8 Se attualmente vi sono mancate le occasioni per brillare, oggi, tra feste e cene d’affari il bisogno di protagonismo trova la sua soddisfazione. Grandiosa la Luna in Gemelli, che alleggerisce l’umore e sollecita la curiosità proponendovi nuovi contatti. Vergine. 24/8 – 22/9 Il transito della Luna in Gemelli come sempre ha un effetto destabilizzante. Contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Davvero inaffidabile! State percorrendo una strada tortuosa, ma che affaccia su un bel panorama. Prudenza nelle curve a gomito. Bilancia. 23/9 – 22/10 Dai Gemelli, la Luna e Venere lanciano segnali ammiccanti al vostro cielo. Specialisti nelle pubbliche relazioni, siete al top e spopolate in società. Giovedì fervido di idee, progetti, occasioni di cambiamento che favoriscono piccoli o grandi viaggi.