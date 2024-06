Oroscopo di oggi 8 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 In amore siete di fronte a un bivio. La strada che imboccherete dipenderà solo da voi, in ogni caso trattate con dolcezza voi stessi e il prossimo. Una maggiore considerazione per tutto ciò che davvero desiderate favorisce la serenità di spirito.

Toro. 21/4 – 20/5 Sabato positivo, sia per la famiglia sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario per un’azione incisiva, favorita dalla Luna.

Vergine. 24/8 – 22/9 La giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche di un bel sorriso. Ottime notizie concernenti affari, imprese e contatti, attendete con fiducia. Non eccedete nelle spese.

Cancro. 22/6 – 22/7 Grazie alla Luna nel segno, guadagnate in sensibilità e intuito. Se siete alle prese con una questione spinosa, fate leva sulla comprensione: sarà più facile. Prendete in considerazione proposte che comportano trasformazioni, alla luce degli sviluppi futuri.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siete pappa e ciccia. Coronate la bella atmosfera con un romantico invito a cena.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Avete gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le situazioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A voi la scelta, se favorire o ostacolare un’evoluzione in amore: decisione impegnativa, ma necessaria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potrete intervenire con successo in una situazione di lavoro che sembrava stagnante, purché non tradiate la fiducia di chi vi ha sostenuto. Con un po’ di tolleranza, riuscirete a evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia: per una volta potete sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riuscirete a soddisfare il bisogno impellente di dialogo per chiarire eventuali problemi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Creatività e programmi di ampio respiro, per merito della Luna in Cancro. Traducete in realtà i vostri sogni, separandoli da quelli degli altri. Pensate al futuro e magari mettetevi nell’ottica di comprare o affittare una casa. Un nido tutto per voi.