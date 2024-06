Oroscopo di oggi 11 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Bilancia. 23/9 – 22/10 Il vostro amore per lo shopping oggi andrebbe calmierato. Le finanze sono discrete, ma non del tutto a prova di costosi salassi. Moderatevi! Locali, feste e serate mondane costituiscono un buon terreno di caccia per la ricerca dell’anima gemella.

Vergine. 24/8 – 22/9 Muovetevi con calma e riflettete bene prima di prendere decisioni fondamentali per la carriera. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e prendetevi i vostri spazi.

Leone. 23/7 – 23/8 Entusiasmo e passione non vi mancano, ma se l’interlocutore vi ostacola o vi contraddice, perdete il lume della ragione e sparate parole grosse. Alzare la voce non serve, proponetevi con autorevolezza, ma sempre nel rispetto delle opinioni altrui.

Cancro. 22/6 – 22/7 State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In pubblico o con i superiori, sfoggiate un atteggiamento “professionale”. Non impuntatevi per non perdere... la credibilità. Orgoglio e gelosie. Mantenere il centro, con la Luna e Urano in conflitto, sarà piuttosto arduo. Frenate l’impulsività!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ogni cosa s’incanala nella direzione giusta e a voi spetta soltanto l’onere di raccoglierne i frutti. Incontri emozionanti da non dimenticare. Consensi e dimostrazioni di stima unanimi per una trattativa portata a termine con impareggiabile maestria.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Complice un’abile organizzazione, sbrigherete al meglio gli impegni. Questioni relative a spartizioni o eredità saranno al centro dell’attenzione. Possibile la nascita di forti attrazioni con persone che ruotano attorno al vostro ambiente di lavoro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Debiti arretrati da saldare, faccende pratiche da affrontare? Ci vuole fegato, testa sulle spalle e una mano da parte del partner. Ma ce la farete! Non fatevi prendere dalla foga, rischiate di compromettere collaborazioni vitali per la vostra attività.

Pesci. 20/2 – 20/3

Alcuni conflitti in famiglia che covano da tempo necessitano di decisioni importanti. Sollecitate le persone coinvolte a prendere una posizione. Attrazioni improvvise vi colgono di sorpresa. Se non avete legami, non c’è motivo per non lasciarvi andare.