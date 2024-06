Oroscopo di oggi 14 giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in Vergine è un vero toccasana per risolvere i problemi pratici. Forma pimpante, notizie rassicuranti per la salute di animali amici. Pratici, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnerete per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie a una buona dose di senso pratico, non vi pesa portare a termine gli impegni, tanto più se in ballo ci sono progetti ambiziosi o richieste da inoltrare. Tenerezza e buonsenso ristabiliscono la pace e favoriscono l’intesa, sia in famiglia sia al lavoro.

Leone. 23/7 – 23/8

Cercate di badare al sodo e di non perdervi in programmi nebulosi, magari dietro consiglio di un amico, piuttosto consolidate le certezze acquisite. Potrete smaltire buona parte del lavoro arretrato e sbrigare con successo incombenze noiose, ma necessarie.

Vergine. 24/8 – 22/9

Intestardirvi contro gli ostacoli in questo momento non giova alla vostra economia. Meglio fare un passo indietro per non sprecare tempo e risorse. Contrattempi e tensioni per chi è in procinto di partire: fronteggiateli con razionalità e senso pratico.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sarete propositivi, e pronti a muovervi con entusiasmo e ad abbandonare qualche nociva abitudine. Qualcuno a voi vicino chiede conforto. Migliorate la qualità del rapporto, esprimendo con estrema sincerità emozioni, bisogni, debolezze.