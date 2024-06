Oroscopo di domani 18 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Probabilmente siete così presi dal lavoro o dallo studio, che i divertimenti oggi segnano il passo. Vietato sbuffare, le vacanze sono vicine. Potrete dare prova di grande serietà e non è detto che questo non venga notato da qualche superiore.

Riflettori puntati sulla sfera economica. Non potendo contare sul caso a favore, meglio evitare le operazioni finanziarie che comportano rischi. Controllate bene che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti sbadatamente dimenticati.

Cancro. 22/6 – 22/7

Su con la vita, oggi che la Luna in Scorpione vi favorisce su tutti i fronti, rendendovi intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L’emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirvi di portare avanti i progetti con abilità.

Leone. 23/7 – 23/8

Rasserenate l’atmosfera restando concentrati sul “qui e ora”, affrontando le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarvi la testa prima... Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Martedì tranquillo sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore piacevoli in compagnia. Le dimostrazioni di affetto delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non datevi pensiero per una leggera virata verso il rosso del conto in banca. In seguito potrete ammortizzare con qualche introito extra. Procedete speditamente, sfruttando l’intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze a voi favorevoli.