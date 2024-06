Oroscopo di oggi 26 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 26 giugno 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 26 giugno 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Obiettivi e aspirazioni oggi dormono ben allineati nel cassetto. In attesa del momento giusto per realizzarli, fantasticando riposate sugli allori. Inaspettato ed emozionante contatto ravvicinato, con qualcuno per il quale avete perso la bussola. Toro. 21/4 – 20/5 Forse per le finanze non sarà una giornata esaltante, ma la ricchezza che avete nel cuore, anche per dei pragmatici come voi, vale molto di più. Se avete un esame importante da preparare, studiare con un compagno facilita la memorizzazione. Gemelli. 21/5 – 21/6 Nettuno e la Luna quadrata a Giove proiettano immagini sfuocate sul vostro orizzonte. Controllate lo zoom per delineare meglio i contorni della situazione. Se avete nella testa un obiettivo ben chiaro, lavorate con più energia. È il momento di focalizzarlo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Una bellissima atmosfera intorno a voi: lavoro scorrevole, amore felice, nuove amicizie e sogni a cui credere senza riserve. Tutto va magicamente. Serata ideale per assistere a uno spettacolo. Vi rilasserà, vi divertirà e offrirà spunti alla creatività. Leone. 23/7 – 23/8 Mercoledì anonimo, solo un po’ appannato da malumori e dubbi sulla lealtà di un collega o sulla sincerità di una persona a cui fate gli occhi dolci. Impegnati, ma non troppo. Apparite svagati e piuttosto a corto di motivazioni valide per fare di più. Vergine. 24/8 – 22/9 In famiglia le battaglie riguardano le aspirazioni, i differenti punti di vista. Ne potete parlare pacificamente o passare al... lancio dei piatti. Il lavoro procede a singhiozzo, avete la mente altrove e il perfezionismo dovrà per forza attendere. Bilancia. 23/9 – 22/10 Momento zeppo di impegni, ma sereno, se non fosse per un tarlo che vi lavora in testa: avete frainteso o un collega vi ha fatto delle avances? Relazione da archiviare senza girarci troppo intorno e tentare riavvicinamenti. Rimarreste delusi.