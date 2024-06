Oroscopo di oggi 27 giugno 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Di sollecitazioni, come di regola avviene quotidianamente, ce ne sono, ma immersi nel limbo della pigrizia più o meno beatamente sonnecchiate. Mentre voi riflettete, il partner e gli amici si organizzano per la serata. Volete davvero dare buca?

Cancro. 22/6 – 22/7

Partita vincente oggi con la Luna nei Pesci. Buoni affari da realizzare puntando sulla simpatia dell’interlocutore che vi ha preso a benvolere. Siete circondati da persone che vi amano e che con le loro premure ve lo dimostrano. Che fortuna!

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata che non toglie e non dà. Il filo conduttore del momento rimane il lavoro, quello che vorreste cambiare o quello di cui siete alla ricerca. Fareste bene a mettere la mente a riposo e in ordine la casa. Arrovellarvi il cervello non sposta il problema.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se per qualche ragione vi sentite nervosi, incanalate l’eccesso di energia nella fantasia. Staranno meglio gli altri e farà bene a voi stessi. Il magone preme per uscire: la polemica mira ma non centra il bersaglio, semina soltanto zizzania.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Per dare generosamente una mano a coloro che sono in difficoltà, vi accollate un impegno extra e coinvolgete i vostri cari in tali azioni solidali. Sentimenti dolci, ma tenuti gelosamente nel cassetto. La paura di venire ancora delusi vi rende guardinghi.