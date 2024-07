Oroscopo di oggi 1 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La tendenza che avete a minimizzare le problematiche crea un pubblico di ammiratori che amerebbero far parte del vostro entourage. L’amore per voi brilla, soltanto se è privo di drammi e discussioni, perciò cercate l’armonia.

Il lunedì scorre in totale tranquillità, in attesa di realizzare il progetto di una vacanza. Non rimandate una telefonata poco gradevole. Mantenete la calma per sfruttare al meglio le vostre energie. Sarete orgogliosi di voi stessi.

Il successo nel lavoro è per voi una costante. Ambiziosi e vincenti, non vi fate abbattere da piccoli disguidi. Giungerete alla soluzione ideale. Il migliore accordo per le confidenze intime lo avrete da chi è del vostro segno o della Vergine.

Gli imprevisti vi colgono sempre con un misto di preoccupazione, ma anche di curiosità, perciò la prima reazione non sarà mai quella finale. Lavorare sodo non vi fa paura. Sarà per questo che siete sempre i primi ad essere cercati?

Non sempre sentirete le persone care in linea con il vostro pensiero, ma il buonsenso vi aiuterà ad arrivare a un giusto compromesso. La sensibilità, che fa di voi persone speciali, potrebbe mettere a rischio l’equilibrio emotivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Alcuni pianeti di passaggio nel Toro, come la Luna e Marte, creano un terreno che vi sembrerà un pericoloso percorso a ostacoli. Con tale animo guerriero, spesso armato di tattica e di arguzia, risolverete le vostre difficoltà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Se la mattina il risveglio è un momento duro da affrontare, scegliete il meglio: poche chiacchiere e una colazione che appaghi i sensi. Avrete occasione di dimostrare, ancora una volta, la vocazione all’ascolto e la naturale empatia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete proiettati verso la professione con tanta determinazione. Questo vi renderà forti e sicuri. Le energie non vi mancano di certo. Se non piace ciò che vi viene detto, non prendetela sul personale. Essere permalosi non aiuta.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’animo allegro e spensierato è spesso la facciata, l’immagine di voi che volete dare agli altri, ma tenere tutto dentro non è una buona cosa. La giornata sarà una corsa continua per compiere tutto ciò che avete in mente di fare e anche di più.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lo spirito estroso e creativo spesso vi mette in discussione, pensate di aver sbagliato strada, ma non dubitate: ci sarà tempo per realizzare. La Luna in sestile con Saturno è un transito che porterà riflessione e chiusura in voi stessi.